Fransa tepkilere rağmen Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı

Fransa, Afrika kıtasına bağlı denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nda düzensiz göçmenlerin kaldığı evleri tepkilere ve yerel mahkemenin karşı kararına rağmen yıkmaya başladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Fransız polisi, çoğunluğu Komorlu düzensiz göçmenlerin yaşadığı bölgeye vinç ve kepçelerle sabah saatlerinde giriş yaptı.