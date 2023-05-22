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Dünya

Fransa tepkilere rağmen Mayotte Adası'nda göçmen evlerini yıkmaya başladı

Fransa, Afrika kıtasına bağlı denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nda düzensiz göçmenlerin kaldığı evleri tepkilere ve yerel mahkemenin karşı kararına rağmen yıkmaya başladı.

11:56 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Mayotte Adası

Mayotte Adası

Fransa, Afrika kıtasına bağlı denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nda düzensiz göçmenlerin kaldığı evleri tepkilere ve yerel mahkemenin karşı kararına rağmen yıkmaya başladı.


Ülke basınındaki haberlere göre, Fransız polisi, çoğunluğu Komorlu düzensiz göçmenlerin yaşadığı bölgeye vinç ve kepçelerle sabah saatlerinde giriş yaptı.


"Wuambushu" adı verilen operasyonda ekipler, elektriğini kestiği bölgede yıkıma başladı.


Operasyon askıya alınmıştı

Fransa yönetiminin nisan sonunda başlattığı tahliye operasyonu, avukatların şikayeti üzerine Başkent Mamoudzou'daki Adli Mahkeme tarafından "yasalara aykırı olduğu ve bölge sakinlerinin güvenliğini tehlikeye atacağı" gerekçesiyle askıya alınmıştı.


Yönetim, Paris yerel mahkemesinin kararına rağmen yıkıma devam edeceklerini açıklamıştı.


Ada'daki insan hakları savunucuları da Fransa'nın yıkım kararının yasalara aykırı olduğunu belirterek tepki göstermişti.


Yaklaşık 350 bin nüfusa sahip Mayotte Adası'nda yaşayanların yarısını Komorlar'dan gelen göçmenler oluşturuyor.


#Mayotte adası
#Fransa
#Göçmen
13 dakika önce
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