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AVRUPA

Fransa: Ukrayna'da olup biten hepimiz için tehdit oluşturuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya karşı onayladığı 6 yaptırım paketinin "savaşmadan savaşı durdurmak" anlamına geldiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Fransa: Ukraynada olup biten hepimiz için tehdit oluşturuyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Moldova'yı ziyareti sırasında açıklama yapan Macron, savaşın Avrupa kıtasına tekrar döndüğünü belirterek bu harp ortamının Moldova, bölge ve Avrupa için bir tehlike oluşturduğuna işaret etti.

Macron, "Birkaç yüz kilometre ötede Ukrayna'da olup biten, hepimizin istikrarı için bir tehdit oluşturuyor ve şimdiden yaşamlarımız ve ekonomilerimiz üzerinde derin sonuçları var." ifadesini kullandı.

“Savaşmadan savaşı durdurmak”

  • Moskova'ya karşı bugüne kadar AB'nin onayladığı 6 yaptırım paketiyle, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırganlığını sürdürmesinin maliyetinin dayanılmaz hale getirilmesinin amaçlandığını kaydeden Macron, bunun bir şekilde "savaşmadan savaşı durdurmak" anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.
  • Rusya'nın komşusu Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin ihlal etmeyi seçtiğini söyleyen Macron, "Halihazırda yaptığımız gibi Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeliyiz. Rusya’nın saldırısında daha da ileri gitmeyi hayal edememesi için caydırıcılığımızdaki inandırıcılığımızı güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.
  • Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının küresel gıda pazarı üzerindeki etkilerini mümkün olduğunca azaltmak için çaba gösterilmesi gerektiğine değinen Macron, bunun Gıda ve Tarım İyileştirme (FARM) girişiminin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.
  • Macron, 24 yılın ardından Moldova'yı ziyaret eden ilk Fransız Cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.
  • Moldova'nın AB’ye üyelik başvurusu yaptığını ve "Avrupa ailesine" katılma isteğinin "tamamen meşru" olduğuna dikkati çeken Macron, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB zirvesinde bu başvuru hakkında olumlu ve net bir mesaj verilmesini istediğini bildirdi.

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