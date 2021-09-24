Dünya Fransa ve İtalyada skandal Avrupanın PKK aşkı depreşti
AVRUPA

Fransa ve İtalya'da skandal: Avrupa'nın PKK aşkı depreşti

PKK’nın elebaşlarına ev sahipliği yapan ve finans aktarılmasına göz yuman Avrupa, terör örgütünü yere göğe sığdıramıyor. Fransa’da Lyon’daki bir meydana, Suriye’nin kuzeyinde öldürülen PKK’lı Hevrin Halef’in ismi verildi. İtalya’da Floransa’ya bağlı Rignano Belediyesi ise bebek katili Öcalan’a “Onursal Vatandaşlık Ödülü” verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa ve İtalyada skandal: Avrupanın PKK aşkı depreşti
İtalya

Terör örgütünün siyasi elebaşlarına ev sahipliği yapan, örgüte milyonlarca Euro kaynak aktarılmasına göz yuman Avrupa’dan 2 skandal PKK adımı daha geldi. Ekim 2019’da Suriye’nin kuzeyinde öldürülen PKK’lı Hevrin Halef’in adı Fransa’nın Lyon kentindeki bir meydana verildi. Meydanda düzenlenen törene katılan Villeurbanne Belediyesi yetkilisi Sonia Zdorovtzoff, teröriste övgüler yağdırdı. Zdorovtzoff, Halef için “Sıradışı bir siyasetçi, aynı zamanda feminist ve Suriye’de çoğulcu ve demokratik bir ülke için mücadele eden kadın” ifadelerini kullandı.

Fransa
Fransa

Norveç Meclisi’ne iki PKK’lı vekil
DÜNYA
Norveç Meclisi’ne iki PKK’lı vekil

TERÖRİST BAŞINA ÖDÜL

  • İtalya’da ise Floransa’ya bağlı Rignano Belediyesi “Kürt halk önderi” olarak tanımladığı PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a “Onursal Vatandaşlık Ödülü” verdi. Ödül takdimi için belediye salonunda resmi tören düzenlendi. Rignano Flaminio Belediye Başkanı Fabio di Lorenzi’nin yanısıra belediye başkan yardımcısı ve belediye encümenlerinin hazır bulunduğu törende, sözde ödül, terör örgütü destekçilerine teslim edildi. İtalyan belediye başkanı, bebek katili terörist başı Öcalan’a hayran olduğunu, ödül vermekten dolayı kıvanç duyduğunu söyledi.
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