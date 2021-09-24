Fransa ve İtalya'da skandal: Avrupa'nın PKK aşkı depreşti

Terör örgütünün siyasi elebaşlarına ev sahipliği yapan, örgüte milyonlarca Euro kaynak aktarılmasına göz yuman Avrupa’dan 2 skandal PKK adımı daha geldi. Ekim 2019’da Suriye’nin kuzeyinde öldürülen PKK’lı Hevrin Halef’in adı Fransa’nın Lyon kentindeki bir meydana verildi. Meydanda düzenlenen törene katılan Villeurbanne Belediyesi yetkilisi Sonia Zdorovtzoff, teröriste övgüler yağdırdı. Zdorovtzoff, Halef için “Sıradışı bir siyasetçi, aynı zamanda feminist ve Suriye’de çoğulcu ve demokratik bir ülke için mücadele eden kadın” ifadelerini kullandı.

Fransa

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TERÖRİST BAŞINA ÖDÜL