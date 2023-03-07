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Dünya

Fransa yanıyor: İşçiler emeklilik reformuna karşı greve çıktı

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı kamu çalışanları dahil çok sayıda işçi greve çıktı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
20:38 . 7/03/2023 Salı
AA
Fransa'da işçiler grevde.

Fransa'da işçiler grevde.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti. Tartışmalı reforma karşı tepkiler atarken ülke çapında 250 gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Genel İş Sendikası (CGT) dahil ülkenin en büyük sendikaları, çok sayıda sektörün katılımıyla ülke çapında greve giderek ekonomiyi durma noktasına getirmekle tehdit ediyor.

Tren seferlerinin de aksaması nedeniyle hükümet, uzaktan çalışması mümkün olan kişileri evden çalışmaya davet etti.

Grevden hava yolu ulaşımı da etkilenirken Paris'deki Charles de Gaulle Havalimanı'nda uçuşların beşte biri, Orly Havalimanı'nda ise uçuşların dörtte biri iptal edildi.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

  • Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.


#Fransa
#Emeklilik Reformu
#Grev
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Fransa yanıyor: İşçiler emeklilik reformuna karşı greve çıktı
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