Fransa'da 16 bölgede bir ay boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka sayılarının bir türlü istenilen seviyeye düşmemesi nedeniyle tam sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verildi.

Kısıtlama, başkent Paris'in de aralarında bulunduğu 16 bölgede yarın gece 00.00'dan itibaren uygulanacak.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, okulların ve zaruri ihtiyaç sağlayan mağazaların açık kalacağı, yürüyüş ya da spor yapmak için evin 10 kilometre çevresine çıkmanın mümkün olacağı ifade edildi.

Fransa'da koronavirüs bilançosu

Günlük olarak yaklaşık 40 bin vaka açıklayan Fransa'da bugüne kadar 91 bin 679 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede koronavirüse enfekte olan kişi sayısı ise 10 milyona yaklaştı. Şu an 278 bin kişinin koronavirüs tedavisi gördüğü açıklandı. Aktif vakalar arasında 4 bin 246 kişi yoğun bakımda, 25 bin 389 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

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