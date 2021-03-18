Dünya Fransada 16 bölgede bir ay boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak
AVRUPA

Fransa'da 16 bölgede bir ay boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Fransa’da başkent Paris’in de içinde bulunduğu 16 bölgede yarın gece 00.00’dan itibaren bir ay boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka sayılarının bir türlü istenilen seviyeye düşmemesi nedeniyle tam sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verildi.

Kısıtlama, başkent Paris'in de aralarında bulunduğu 16 bölgede yarın gece 00.00'dan itibaren uygulanacak.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, okulların ve zaruri ihtiyaç sağlayan mağazaların açık kalacağı, yürüyüş ya da spor yapmak için evin 10 kilometre çevresine çıkmanın mümkün olacağı ifade edildi.

Fransa'da koronavirüs bilançosu

Günlük olarak yaklaşık 40 bin vaka açıklayan Fransa'da bugüne kadar 91 bin 679 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede koronavirüse enfekte olan kişi sayısı ise 10 milyona yaklaştı. Şu an 278 bin kişinin koronavirüs tedavisi gördüğü açıklandı. Aktif vakalar arasında 4 bin 246 kişi yoğun bakımda, 25 bin 389 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

Fransa Başbakanı Castex'ten korkutan salgın açıklaması: Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz
KORONAVİRÜS
Fransa Başbakanı Castex'ten korkutan salgın açıklaması: Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz

Fransa'da her 12 dakikada 1 hasta yoğun bakıma alınıyor
DÜNYA
Fransa'da her 12 dakikada 1 hasta yoğun bakıma alınıyor
Abone Ol Google News
Suriyeden atılan roketler Kilise düştü

Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.
Dünya futbolunu şoke eden sonuç

Dünya futbolunu
şoke eden sonuç

​'Prestij maçı' dediler, İngiliz devini Avrupa Ligi'nden elediler.
İletişim Başkanı Altundan CHPli Özele: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz hak ettiği cevabı alacak

Tarihçi Mehmet Genç hoca 87 yaşında hayatını kaybetti.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

'Onbeşliler vatan savunmasında'

'Onbeşliler vatan savunmasında'

​Liseli gençler Ankara'dan seslendi: HDP kapatılsın!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri Ada’dan bir daha gitmeyecek
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri Ada’dan bir daha gitmeyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Çanakkale Zaferinin 106’ncı yıl dönümünde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nı ziyareti sonrası yaptığı konuşmada, “Türk askerinin 1960 anlaşmaları tahtında, 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs’a tekrar ayak basmasıyla Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir mutluluk yaşamıştır. 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs’a gelen Türk askeri bir kez daha gitmeyecektir” ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Sırtını teröre yaslayanlarla ağaç dikerseniz şehitlere gül bırakamazsınız
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Sırtını teröre yaslayanlarla ağaç dikerseniz şehitlere gül bırakamazsınız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Edirnekapı Şehitliği'nde kendisine tepki gösteren gazi yakınına "Seni bulurum ben merak etme" diyerek yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kabaktepe paylaşımında, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan’la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız." ifadelerini kullandı.
Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti
Dünya

Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, başkent Erivan'da yer alan bir kafede oturan gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darp etti. Arshakyan'ın neden böyle bir eyleme giriştiği henüz açıklanmazken, söz konusu görüntüler ülkede tepkilere yol açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.