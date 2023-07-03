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Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polise yardım: 700 bin euro'dan fazla bağış toplandı

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel isimli gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede ayaklanan gençler protestolarını sürdürüyor. Genci öldüren polis için başlatılan yardım kampanyasına ise 700 bin euro'dan fazla bağış yapıldı. Kampanyanın sayfasında, polis memurunun “işini yaptığı ve şimdi yüksek bir bedel ödediği" ifadeleri yer aldı.

09:28 . 3/07/2023 Pazartesi
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Genci öldüren polis için başlatılan yardım kampanyasına ise 700 bin euro'dan fazla bağış yapıldı.

Genci öldüren polis için başlatılan yardım kampanyasına ise 700 bin euro'dan fazla bağış yapıldı.

Fransa’da, 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis tarafından öldürülmesinin ardından gerilim dinmek bilmedi. Nanterre kentinde 27 Haziran'da başlayan gösteriler, 6. gününde de şiddetini artırarak devam ediyor.

Polis için 700 bin euro'dan fazla bağış yapıldı

Öte yandan genci öldüren polis memuru için başlatılan yardım kampanyasında binlerce euro yardım toplandı. Tutuklu yargılanan polis memuru için yardım kampanyası kapsamında şu an 700 bin euro'dan fazla para toplandığı açıklandı. Yardım kampanyası, Fransa'daki son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan aşırı sağcı Eric Zemmour'u destekleyen eski bir politikacı olan Jean Messiha tarafından başlatıldı.

Ölen gencin büyükannesi: İçimi sızlattı

Kampanyanın sayfasında, polis memurunun “işini yaptığı ve şimdi yüksek bir bedel ödediği" ifadeleri yer aldı. Nahel'in büyükannesi Nadia, Fransız basınına verdiği röportajda, torununu öldüren polis memuru için bağışlanan paranın “içini sızlattığını” ifade etmişti.

Macron'dan acil kriz toplantısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede günlerdir devam eden şiddet olaylarını ele almak üzere İçişleri Bakanlığının acil kriz merkezinde üst düzey bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıya katılanlar arasında Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Adalet Bakanı Eric Dupont-Moretti yer alıyor. Öte yandan Fransa’da 6’ncı gününe giren şiddet olaylarını bastırmak için ise ülke genelinde 45 bin polis görevlendirildi.


Avrupa sokakları yangın yeri: Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı! Fransa'da neler oluyor?
Avrupa sokakları yangın yeri: Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı! Fransa'da neler oluyor?

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı 10'a yükseldi. Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, gece çıkan olaylarda 1350 araç ateşe verildi ve 234 bina kundaklandı veya zarar gördü. Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılırken, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı. Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye sıçradı. Peki Fransa’da neler olur, halk neden ayaklandı? Türkiye’den Fransa’ya seyahat uyarısı geldi mi? Macron istifa edecek mi? İşte Fransa’daki olaylarda son durum.


#Fransa
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#Emmenel MAcron
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