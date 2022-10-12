Dünya Fransada akaryakıt krizi Bazı bölgelerde satışlara kısıtlama getirildi
AVRUPA

Fransa'da akaryakıt krizi: Bazı bölgelerde satışlara kısıtlama getirildi

Fransa’da günlerdir benzin istasyonları önünde kuyruk oluşmasına sebep olan TotalEnergies ve ExxonMobil’in Esso France rafinerilerindeki grevler sonrası hükümet ‘zorla çalıştırma’ prosedürünü devreye soktu. Ülkede akaryakıt krizi yaşanırken, bazı bölgeler 2 günlüğüne akaryakıt satışına kısıtlama getirdi.

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Haber Merkezi AA
Fransada akaryakıt krizi: Bazı bölgelerde satışlara kısıtlama getirildi
Foto/Arşiv

Fransız TotalEnergies'e ait 4 ve Amerikan Esso-ExxonMobil şirketlerine ait 2 rafinerideki çalışanların grevde olması nedeniyle akaryakıt krizi yaşanan Fransa'da, bazı bölgeler dünden bu yana akaryakıt satışında kısıtlamaya gitti.

Ülkenin güneyindeki Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes ve Herault bölgeleri yönetimleri küçük araçlara günlük 30, büyük araçlara ise günlük 120 litre akaryakıt satışına izin verdi.

Doğu Pyrenees bölgesi yönetimi kısıtlama uygulamasına bugün katılırken, kısıtlama kararının 14 Ekim akşamı son bulması bekleniyor.

Diğer yandan, Fransa'nın birçok bölgesinde öncelikli sayılan polis, jandarma ve itfaiye araçları, ambulanslar, okul servisleri, çiftçi araçları, posta şirketi ve cenaze araçlar ile soğuk gıda zinciri araçlarının kuyruk beklememesi için bu araçlara özel yakıt ikmal hattı uygulaması yapılıyor.

Bidon veya varil ile benzin satışı ise dün itibarıyla ülke genelinde yasaklandı.

Fransa'da sendikaların grevi devam ediyor: Hükümetin "zorla çalıştırma" emrine uymayacaklar
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Fransa'da sendikaların grevi devam ediyor: Hükümetin "zorla çalıştırma" emrine uymayacaklar

HÜKÜMETTEN "ZORLA İŞE DÖNDÜRMEYLE NORMALE DÖNÜŞ" SÖZÜ

Öte yandan, Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT'nin, hükümetin akaryakıt çalışanlarının grevinin toplumsal krize dönüştüğü gerekçesiyle başlattığı "zorla işe dönme" prosedürüne uyulmaması çağrısına rağmen, hükümet sözcüsü Olivier Veran akaryakıt istasyonlarındaki yakıt kıtlığının yakında biteceği sözünü verdi.

Veran, zorla işe dönme prosedürü sayesinde, istasyonlara birkaç gün içerisinde akaryakıt aktarılacağını ve durumun birkaç gün içinde normale döneceğini söyledi.

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Fransa rafineri işçilerini zorla çalıştıracak

TotalEnergies yönetimi, bugün CGT dahil şirketteki tüm sendikalarla görüşme yapıyor.

Total'e ait 6 rafinerinin 3'ünde, CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulması ve maaşlara yüzde 10 zam talebiyle başlattığı greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil'in iki rafinerisi de katılmıştı.

Akaryakıt krizi nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarda, zaman zaman yaralanmayla sonuçlanan kavgalar yaşanıyor.

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