Fransa'da Apple'a 'cihaz tamirini zorlaştırma ve planlı işlevsizleştirme' soruşturması

Fransa'da ABD'li teknoloji devi Apple'a 'cihazların tamirini zorlaştırmaktan ve planlı işlevsizleştirme yapmaktan' soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Paris Savcılığı, Aralık 2022'de HOP (Planlı İşlevsizleştirmeyi Durdur) Derneği tarafından şirkete yönelik yapılan şikayet üzerine Rekabet Tüketim ve Sahtekarlığı Önleme Genel Müdürlüğü Ulusal Soruşturma Servisi'nin (DGCCRF) yasal işlem başlattığını duyurdu.