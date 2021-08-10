Dünya Fransada aşı olmayanlar kafelerde oturamıyor Polis denetimleri sıklaştırdı
AVRUPA

Fransa'da aşı olmayanlar kafelerde oturamıyor: Polis denetimleri sıklaştırdı

Fransa’da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, belli etkinlik ve mekanlara girişte zorunlu tutulan Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe girdi. Uygulamanın 9 Ağustos'ta başlaması ile birlikte polis de denetimlere başladı. Kafe ve restoranlardaki kontroller sıklaştırıldı.

Haber Merkezi Diğer
Fransada aşı olmayanlar kafelerde oturamıyor: Polis denetimleri sıklaştırdı
​Fransa'da polis sağlık kartlarını kontrol ediyor.

Fransa’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, belli etkinlik ve mekanlara girişte zorunlu tutulan Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe girdi.

SAĞLIK RUHSATI UYGULAMASI

Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve ile eğlence parklara giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama, yolculuklar dışında bu alanlarda maske kullanımı zorunluluğunu kaldırıyor.

POLİS DENETİME BAŞLADI

Uygulamanın 9 Ağustos'ta başlaması ile birlikte polis de denetimlere başladı. Kafe ve restoranlardaki kontroller sıklaştırıldı.

Kafelerde vakit geçiren Fransız vatandaşlar, kendilerine koronavirüs sağlık kartı soran polis ekipleriyle karşılaştı. Cep telefonlarındaki uygulama polise gösterildi.

Fransa’da Kovid-19 sağlık kartı artık zorunlu
DÜNYA
Fransa’da Kovid-19 sağlık kartı artık zorunlu
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