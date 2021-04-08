Dünya Fransada başörtülü gazeteciye ırkçı ölüm tehdidi Başındaki çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız
AVRUPA

Fransa'da başörtülü gazeteciye ırkçı ölüm tehdidi: Başındaki çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız!

Fransa'da başörtülü gazeteciye ırkçı ölüm tehdidi: Başındaki çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız!

Fransa'da Müslüman toplumun haklarını savunmasıyla tanınan başörtülü gazeteci Nadiya Lazzouni, ölümle tehdit edildi. Gazeteciye gönderilen tehdit mektubunda "Çeneni kapat ve defol. (Başındaki) çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız.", "Fransa'yı tanımıyorsun ama Fransızları tanıyacaksın." gibi ırkçı ifadeler yer aldı.

Haber Merkezi AA
Fransada başörtülü gazeteciye ırkçı ölüm tehdidi: Başındaki çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız!
Nadiya Lazzouni

Fransa'da yaşayan yapımcı ve gazeteci Nadiya Lazzouni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ölüm tehditleri almaya başladığını, tehdit dolu mektubun adresine bırakıldığını belirtti.

Tehdit mesajının fotoğraflarını da paylaşan Lazzouni, Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u etiketleyerek, "Bu ölüm tehditlerine karşı bir şey yapacak mısınız?" ifadesini kullandı.

Lazzouni, bugüne kadar çalışmalarında ve kamuoyu önündeki konuşmalarında, Fransa'daki gergin atmosferi unutup daima umut mesajları aktarmaya çalıştığına dikkati çekti.

"(Başındaki) çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız"

Gazeteciye gönderilen tehdit mektubunda nefret söylemleri ve ölüm tehditlerinin yanı sıra Müslümanlar da hedefe konuluyor.

"Çeneni kapat ve defol. (Başındaki) çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız.", "Fransa'yı tanımıyorsun ama Fransızları tanıyacaksın." ifadelerinin yer aldığı mektupta Müslümanların çoğunlukla yaşadığı banliyölere yönelik tehditler savruldu.

Diğer yandan Bakan Schiappa da konuya ilişkin Twitter üzerinden, "hiçbir farklı görüşün cinsiyetçi ve ırkçı olan söz konusu tehditleri haklı çıkarmayacağını" belirtti.

Tehdit ve hakaretleri kınadığını aktaran Schiappa, Lazzouni'ye şikayette bulunması durumunda yargının kayıtsız kalamayacağını kaydetti. Aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda gazeteci sosyal medyadan Lazzouni’ye desteklerini paylaştı.

Dönüşüm: Macron'un hayal dünyası
OYNAT 06:28
Dönüşüm: Macron'un hayal dünyası
Henüz 39 yaşında Fransa Başkanı olan Macron, ülke tarihinin en genç başkanı olurken Fransa'nın dış politikası da bir gencin tarihe geçme arzusuyla dönüşüyordu.

İslamofobik Fransa'dan yine ırkçı saldırı: İslam’a hayır ülkenize dönün
DÜNYA
İslamofobik Fransa'dan yine ırkçı saldırı: İslam’a hayır ülkenize dönün

Fransız faşizmi
DÜNYA
Fransız faşizmi
Abone Ol Google News
Meksikada katliam bilançosu

Meksika'da katliam bilançosu

​2006'dan bu yana 85 binden fazla kişi kayboldu.
Fenerbahçeden kritik kayıp

Fenerbahçe'den kritik kayıp

​Sarı lacivertliler, Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı.
İtalyan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

​Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasının ardından flaş gelişme.

​Bakan Selçuk'tan eğitimle ilgili flaş açıklamalar.

​Can yakan tabloda son durum açıklandı.

​10 emekli amiralin gözaltı süresi uzatıldı.
Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​Kardeşler cinayeti itiraf etti, kafatası ve göğüs kafesi aranıyor.

ABD'de d​ikkat çeken araştırma sonuçları açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.