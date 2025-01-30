Fransa'daki Diyanet'e bağlı camiye el bombası bırakana 7 ay sinagoga yazı yazana 18 ay hapis cezası

Fransa'da İslamofobi katlanarak devam ediyor. Macron yönetimi, bugüne kadar ‘radikal İslamcılığı’ savunduğu gerekçesiyle 13 dernek ile 21 camiye kilit vurdu. Camiler, devlet yönetiminin getirdiği kısıtlamaların yanında sivil halk tarafından da çeşitli saldırılara maruz kalıyor.





Bunlardan en yakın zamanda olanı ise Saint-Omer kentinde yaşandı. Geçtiğimiz hafta bir kadın Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı caminin önüne el bombası bıraktı. Provokatör, olayın ardından tutuklanarak sadece ertelenmiş 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.





El bombasının atıldığı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği.





'Kabul edilemez'

DİTİB Fransa Instagram hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün kimliği belirsiz kişilerin Saint-Omer'de DİTİB'e bağlı caminin önüne tatbikatlarda kullanılan el bombası bıraktığı belirtildi. Açıklamada, el bombasına olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin müdahalede bulunduğu aktarılarak, gerekli önlemleri alan yetkililere teşekkür edildi.





Geçen yıl ramazanda aynı caminin önüne domuz kafası bırakıldığı hatırlatılan açıklamada, "Camimize yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Barışın ve kardeşliğin sembolü olan ibadethanelerimize yönelik bu saldırılar kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.





Takipçisi olacağız'

Açıklamada, herkesin ibadetlerini güven içinde yerine getirme hakkı olduğu kaydedilerek, "Bu hakkı tehdit eden bu gibi eylemler, toplumdaki birlik, beraberlik ve güven duygularını baltalamaktadır" denildi.





Saldırıların hedefi olan cemaate geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, DİTİB Fransa'nın bu konunun takipçisi olacağı vurgulandı.





Açıklamada, "İbadet yerlerimizi korumak ve dinimizi güven içinde yaşamak için kararlığımızı beyan ediyoruz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmamasını ve ülkemizdeki hoşgörü ortamının zarar görmemesini umuyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkarılacağına olan inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.





Sinagog duvarına verilen ceza 18 ay hapis cezası

Geçen sene Strazburg'da ise 62 yaşındaki bir adam sinagog duvarına yazılar yazdığı için 18 ay hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





'İyi bir Yahudi ölü bir Yahudi'dir' ifadeleri yer alıyor.



