Fransız polisinden İslamofobik sorgu: "Camiye gidiyor musunuz?"

Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğu'nun (CCIE) X hesabından yapılan açıklamaya göre, Fransa'da yaşayan Müslüman bir kadın, erkek memurla tokalaşmadığı için karakola çağrılıp sorguya alındı.





Fransız polisi, bir erkekle tokalaşmamasını gerekçe göstererek Müslüman bir kadını sorguya aldı.





Polisten "Camiye gidiyor musunuz?" sorusu

Fransız polisi, yaklaşık 1 saat sorguda tuttuğu Müslüman kadına "Fransa'nın kötülüğünü istiyor musunuz? Filistin'deki savaşla ilgili fikriniz nedir? Selefilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Müzik dinliyor musunuz? Yurt dışına taşınmayı düşünüyor musunuz? Camiye gidiyor musunuz?" gibi sorular yöneltti.





Avrupa'da İslamofobik bir eylemde tutulan pankart (Daha fazla camiye hayır)





Eski işyerini aradılar

Polisin eski işyerini aradığını, ailesi ve çevresi hakkında özel sorular sorduğunu aktaran Müslüman kadın, bir memurla tokalaşmayı reddetmenin yasak olmadığını söyledi. Fransız polisinin İslamofobik ayrımcılığına maruz kalan kadın, "Müslümanım, başörtüsü takıyorum ve tokalaşmayı reddettiğim bir memur, beni polise ihbar etti. Saçma bir ifadeye çağrıldım." ifadelerini kullandı.











