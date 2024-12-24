Fransız polisinden İslamofobik sorgu: "Camiye gidiyor musunuz?"

Fransa'da başörtülü Müslüman bir kadın, erkek memurla tokalaşmayı reddettiği için karakola çağrılıp ifade verdi. Fransız polisi tarafından sorguya alınan kadına "Filistin'deki savaşla ilgili fikriniz nedir?" ve "Fransa'nın kötülüğünü istiyor musunuz?" soruları yöneltildi.
Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğu'nun (CCIE) X hesabından yapılan açıklamaya göre, Fransa'da yaşayan Müslüman bir kadın, erkek memurla tokalaşmadığı için karakola çağrılıp sorguya alındı.
Polisten "Camiye gidiyor musunuz?" sorusu
Fransız polisi, yaklaşık 1 saat sorguda tuttuğu Müslüman kadına "Fransa'nın kötülüğünü istiyor musunuz? Filistin'deki savaşla ilgili fikriniz nedir? Selefilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Müzik dinliyor musunuz? Yurt dışına taşınmayı düşünüyor musunuz? Camiye gidiyor musunuz?" gibi sorular yöneltti.
Eski işyerini aradılar
Polisin eski işyerini aradığını, ailesi ve çevresi hakkında özel sorular sorduğunu aktaran Müslüman kadın, bir memurla tokalaşmayı reddetmenin yasak olmadığını söyledi. Fransız polisinin İslamofobik ayrımcılığına maruz kalan kadın, "Müslümanım, başörtüsü takıyorum ve tokalaşmayı reddettiğim bir memur, beni polise ihbar etti. Saçma bir ifadeye çağrıldım." ifadelerini kullandı.