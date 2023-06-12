Fransa'da çok konuşulan olay: Yanındaki muhafız sıcaktan bayıldı Macron poz vermeye devam etti

Liderler tokalaşırken iki yetkili baygınlık geçiren muhafıza yardım etmeye çalıştı ve kolonun arka kısmında doğru çekti. Bu sırada Macron ve Rajoelina ise yanda olup bitenlerin farkında değiller gibi göründü. Başkent Paris'te cuma günü hava sıcaklığı 30 dereceyi görmüştü.