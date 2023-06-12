Fransa'da çok konuşulan olay: Yanındaki muhafız sıcaktan bayıldı Macron poz vermeye devam etti

Yanındaki muhafız sıcaktan bayılırken Macron'un umursamaması Fransa'da gündem oldu.
Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Madagaskarlı mevkidaşını karşılarken yandaki muhafızlardan birinin sıcaktan baygınlık geçirdiği anlar gündem oldu. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron cuma günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de Madagaskar lideri Andry Rajoelina'yı ağırladı. Karşılama merasimi sırasında liderlerin sağ tarafında duran muhafızlardan biri sıcaklık yüzünden bayıldı.
Yetkililer ayıltmaya çalıştı
Liderler tokalaşırken iki yetkili baygınlık geçiren muhafıza yardım etmeye çalıştı ve kolonun arka kısmında doğru çekti. Bu sırada Macron ve Rajoelina ise yanda olup bitenlerin farkında değiller gibi göründü. Başkent Paris'te cuma günü hava sıcaklığı 30 dereceyi görmüştü.