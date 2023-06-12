|
Dünya

Fransa'da çok konuşulan olay: Yanındaki muhafız sıcaktan bayıldı Macron poz vermeye devam etti

Fransa Cumhurbaşkanı Ermmenuel Macron'un Madagaskarlı mevkidaşını karşılarken yandaki muhafızlardan birinin sıcaktan baygınlık geçirdiği anlar gündem oldu.

10:36 . 12/06/2023 Pazartesi
Diğer
Yanındaki muhafız sıcaktan bayılırken Macron'un umursamaması Fransa'da gündem oldu.

Yanındaki muhafız sıcaktan bayılırken Macron'un umursamaması Fransa'da gündem oldu.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Madagaskarlı mevkidaşını karşılarken yandaki muhafızlardan birinin sıcaktan baygınlık geçirdiği anlar gündem oldu. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron cuma günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de Madagaskar lideri Andry Rajoelina'yı ağırladı. Karşılama merasimi sırasında liderlerin sağ tarafında duran muhafızlardan biri sıcaklık yüzünden bayıldı.



Yetkililer ayıltmaya çalıştı

Liderler tokalaşırken iki yetkili baygınlık geçiren muhafıza yardım etmeye çalıştı ve kolonun arka kısmında doğru çekti. Bu sırada Macron ve Rajoelina ise yanda olup bitenlerin farkında değiller gibi göründü. Başkent Paris'te cuma günü hava sıcaklığı 30 dereceyi görmüştü.


#Emmenuel Macron
#Fransa
#muhafız
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ödem atmak için bu içecek tarifini mutlaka deneyin!