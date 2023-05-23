Fransa'da demir yolu çalışanları AB'yi protesto etti

Avrupa'da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı artarak devam ediyor. Ekonomik krizin vurduğu ülkelerden olan İtalya'da artan kira fiyatları barınma merkezlerinde kalanların sayısında artışa neden oldu. Barınma merkezlerine yoğun başvurunun olduğu başkent Roma'da sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısında da artış meydana geldi. Kentin en işlek bölgesinde bulunan tren istasyonunda yaşayan evsizler kameraya yansıdı.