Fransa'da elektrik kesintisi tren seferlerini aksattı

Günümüzde elektrik enerjisi, endüstriyel üretimden evlerimizin aydınlatmasına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Artan nüfus ve endüstriyel üretim faaliyetleri nedeniyle sürekli olarak artış gösteren elektrik tüketimi, modern dünyanın en temel ihtiyaçlarından biri haline geldi. Ülkemizde ise günlük elektrik üretimi ve tüketimi Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından açıklandı. Peki Türkiye’de günlük ne kadar elektrik üretiliyor ve tüketiliyor? İşte detaylar.