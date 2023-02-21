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Dünya

Fransa'da elektrik kesintisi tren seferlerini aksattı

Ülkedeki resmi demir yolu işletmecisi SNCF'den yapılan açıklamaya göre, Bry-sur-Marne'deki tren hatlarına elektrik sağlayan trafoda arıza meydana geldi. Kesinti nedeniyle Vincennes ile Noisy-le-Grand-Mont arasında yolcu taşıyan RER A hattındaki tren seferleri durdu. Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesinde tren seferleri elektrik kesintisi nedeniyle aksadı.

10:32 . 21/02/2023 Salı
AA
Fransa

Fransa

Fransa'nın başkenti Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesinde tren seferleri elektrik kesintisi nedeniyle aksadı.


Ülkedeki resmi demir yolu işletmecisi SNCF'den yapılan açıklamaya göre, Bry-sur-Marne'deki tren hatlarına elektrik sağlayan trafoda arıza meydana geldi.


Kesinti nedeniyle Vincennes ile Noisy-le-Grand-Mont arasında yolcu taşıyan RER A hattındaki tren seferleri durdu.


Tren seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle söz konusu bölgelere ek otobüs seferleri konuldu.


Elektrik arızasının henüz giderilemediği belirtiliyor.



#SNCF
#Fransa
#Tren
3 gün önce
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Fransa'da elektrik kesintisi tren seferlerini aksattı
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