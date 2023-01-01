Fransa'da emeklilik protestoları başladı: 2 milyon kişi sokağa indi

Sağlık sisteminde büyük kriz yaşayan Fransa'da otelcilik ve restoran sektörü de alarm verdi. Sektörde 200 bin açık pozisyon olduğunu ifade eden işletme sahipleri, çalışacak eleman bulamamaktan yakınıyor. Çalışma saatlerinin fazla ve düzensiz olması sebebiyle sektöre sıcak bakmayan Fransızlar, maaşların yetersiz olmasına tepki gösteriyor.