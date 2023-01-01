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Dünya

Fransa'da emeklilik protestoları başladı: 2 milyon kişi sokağa indi

Sağlık sisteminde alarm veren Fransa'da emeklilik yaşının 64'e çıkarılması yeni bir krize neden oldu. 2 milyon kişinin sokağa indiği ülkede, Macron hükümeti protesto edildi. Protestolarda polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.

10:12 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fransa'da iki milyon kişi, hükümetin emeklilik yaşını 64'e çıkarmasını protesto etti.

Fransa'da iki milyon kişi, hükümetin emeklilik yaşını 64'e çıkarmasını protesto etti.

Sağlık sektörünün çökme noktasına geldiği Fransa'da sular durulmuyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmasının ardından ülkede yeni bir kriz çıktı.

2 MİLYON KİŞİ HÜKÜMETİ PROTESTO ETTİ

İşçi sendikalarının grev kararı almasının ardından 2 milyon kişi sokağa indi. Paris, Marsilya, Nice, Toulouse kentlerinin yanı sıra ülkede 200’den fazla noktada gösteri düzenlendi.

Protestoda polis ile göstericiler arasında gergin anlar ve arbede yaşandı. Polis biber gazı ve cop kullanırken göstericiler polise farklı cisimler fırlattı.

Gösterinin güzergahı üzerinde çok sayıda reklam panosunun camı kırıldı, çöp bidonları ateşe verildi.




#Fransa
#emeklilik protestosu
#Emmanuel Macron
2 saat önce
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Fransa'da emeklilik protestoları başladı: 2 milyon kişi sokağa indi
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