Fransa'da emeklilik protestoları başladı: 2 milyon kişi sokağa indi

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Fransa'da iki milyon kişi, hükümetin emeklilik yaşını 64'e çıkarmasını protesto etti.
Sağlık sektörünün çökme noktasına geldiği Fransa'da sular durulmuyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmasının ardından ülkede yeni bir kriz çıktı.
İşçi sendikalarının grev kararı almasının ardından 2 milyon kişi sokağa indi. Paris, Marsilya, Nice, Toulouse kentlerinin yanı sıra ülkede 200’den fazla noktada gösteri düzenlendi.
Protestoda polis ile göstericiler arasında gergin anlar ve arbede yaşandı. Polis biber gazı ve cop kullanırken göstericiler polise farklı cisimler fırlattı.
Gösterinin güzergahı üzerinde çok sayıda reklam panosunun camı kırıldı, çöp bidonları ateşe verildi.