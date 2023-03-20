Fransa'da emeklilik reformu protestoları büyüyor: Yollar trafiğe kapatılıp ateşe verildi

Fransa'da emeklilik reformuna karşı çıkan akaryakıt işçilerinin petrol rafinerilerinde grevi devam ederken, ülkenin en kalabalık ikinci kenti Marsilya'da hafta sonundan bu yana farklı akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu. Yerel basındaki haberlere göre, petrol rafinerileri çalışanları 7 Mart'tan bu yana hükümetin emeklilik reformuna karşı grev düzenliyor.