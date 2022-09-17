Fransa'da enerji sorununu anlatan afiş gündem oldu
Enerji krizinin ortaya çıktığı Fransa'da, doğalgaz ve elektrik fiyatları da tavan yaptı. Krizin elektrik ve doğal gaz kesintilerine yol açması durumunda halkın banyo yapma sıkıntısı yaşayacağına dikkati çekmek için hazırlanan fotomontajlı "duş başlıklı Elysee Sarayı" afişi gündem oldu.
Son dönemde yaptığı afişlerle adından söz ettiren Michel-Ange Flori, hükümetten yetkililerin kışa doğru elektrik ve doğal gaz kesintilerinin yaşanabileceği uyarılarına atfen bir afiş hazırladı.
Flori, Elysee Sarayı'na duş başlığından suyun aktığı ve üzerinde "Bu kış Fransızlar duş almak için Elysee'ye gidecek." ifadeleri yazılı fotomontajlı afişi, "Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!" notuyla Twitter hesabından paylaştı.
Elektrik ile doğal gaz kesintisi durumunda evlerde duş alma sıkıntısı yaşanacağına ve sorumlu makamın Elysee Sarayı olduğuna işaret eden paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
MACRON'A ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TEPKİSİ
Bazı kullanıcılar, "Teşekkürler Macron", "Isınmak için de gideceğiz", "Sabununuz olması yeterli" ve "Utanıyoruz" ifadeleriyle alıntılayarak hükümetin enerji krizi nedeniyle halkı düşürdüğü duruma tepki gösterdi.
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ÜLKE ENERJİ KRİZİ YAŞIYOR
Fransa'nın Rusya'ya, Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle yaptırım uygulaması sonrasında Rusya, Fransa'ya yönelik doğal gaz akışını kademeli olarak kesmişti.
Bu durum ülkede enerji krizine dönüşmüş, doğal gaz ve elektrik fiyatlarının tavan yapmasına neden olmuştu.
Fransızlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptırım tercihinin sonuçlarını "hükümetin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ceremesini Fransız halkına ödettiği" şeklinde eleştiriyor.