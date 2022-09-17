Dünya Fransada enerji sorununu anlatan afiş gündem oldu
AVRUPA

Fransa'da enerji sorununu anlatan afiş gündem oldu

Enerji krizinin ortaya çıktığı Fransa'da, doğalgaz ve elektrik fiyatları da tavan yaptı. Krizin elektrik ve doğal gaz kesintilerine yol açması durumunda halkın banyo yapma sıkıntısı yaşayacağına dikkati çekmek için hazırlanan fotomontajlı "duş başlıklı Elysee Sarayı" afişi gündem oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​Fransada enerji sorununu anlatan afiş gündem oldu
Enerji sıkıntısına dikkat çeken "duş başlıklı Elysee Sarayı" afişi.

Son dönemde yaptığı afişlerle adından söz ettiren Michel-Ange Flori, hükümetten yetkililerin kışa doğru elektrik ve doğal gaz kesintilerinin yaşanabileceği uyarılarına atfen bir afiş hazırladı.

Flori, Elysee Sarayı'na duş başlığından suyun aktığı ve üzerinde "Bu kış Fransızlar duş almak için Elysee'ye gidecek." ifadeleri yazılı fotomontajlı afişi, "Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Elektrik ile doğal gaz kesintisi durumunda evlerde duş alma sıkıntısı yaşanacağına ve sorumlu makamın Elysee Sarayı olduğuna işaret eden paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Avrupa'yı kriz vurdu: Eyfel Kulesi’nin ışıkları enerji tasarrufu için erken kapatılacak
DÜNYA
Avrupa'yı kriz vurdu: Eyfel Kulesi’nin ışıkları enerji tasarrufu için erken kapatılacak

MACRON'A ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TEPKİSİ

Bazı kullanıcılar, "Teşekkürler Macron", "Isınmak için de gideceğiz", "Sabununuz olması yeterli" ve "Utanıyoruz" ifadeleriyle alıntılayarak hükümetin enerji krizi nedeniyle halkı düşürdüğü duruma tepki gösterdi.

ÜLKE ENERJİ KRİZİ YAŞIYOR

Fransa'nın Rusya'ya, Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle yaptırım uygulaması sonrasında Rusya, Fransa'ya yönelik doğal gaz akışını kademeli olarak kesmişti.

Bu durum ülkede enerji krizine dönüşmüş, doğal gaz ve elektrik fiyatlarının tavan yapmasına neden olmuştu.

Fransızlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptırım tercihinin sonuçlarını "hükümetin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ceremesini Fransız halkına ödettiği" şeklinde eleştiriyor.

Fransa'daki grev nedeniyle THY 21 seferini iptal etti
DÜNYA
Fransa'daki grev nedeniyle THY 21 seferini iptal etti

Avrupa'da enerji paniği büyüyor: Yeni önlemler duyuruldu
FOTOĞRAF 11
Title
Rusya'nın Kuzey Akım gazını süresiz kısmasıyla iyice panikleyen Avrupa'da her gün birbirinden ilginç önlemler gündeme geliyor.
Title
ATİNA'DA IŞIKLAR KAPANIYOR
Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Atina Belediyesi binasının ışıklandırması sınırlandırıldı.

Uygulamaya göre, Atina Belediyesi binasının ışıkları akşamları kapatılacak.
Title
Atina'daki arkeolojik alanlarda da ışıklandırma kısıtlamasına gidilecek. Mevcut ışıklandırma sistemleri ise LED kullanımı ile tasarruflu hale getirilecek.

Hafta başında Yunanistan Parlamentosunun ışıklarına sınırlandırma getirilmişti. Enerji tasarrufu için bina yüzeyindeki ışıklandırmanın kapatılmasına, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıkların kullanılmasına karar verilmişti.
Title
FRANSA'DA BİRKAÇ SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLABİLİR
Fransız elektrik iletim şebekesi 2022-2023 kışına ilişkin senaryoları derleyen ön tahmin araştırmasında, Fransa'da gelecek kış aylarında elektrik sistemi üzerinde ciddi baskı olma riski üzerinde duruldu ve bu riskin tüketimi azaltarak kontrol edilebilir olduğu kaydedildi.

Araştırmada, büyük çoğunlukla saat 08.00 ile 13.00 ve 18.00 ile 20.00 arasında hafta içi kesinti riskinin bulunduğu üzerinde duruldu.

Çoğu zaman ulusal düzeyde elektrik tüketiminin, yüzde 1 ila 5, aşırı meteorolojik koşullarda ise yüzde 15'e kadar azaltarak kesintilerin önlenebileceği kaydedildi.
Title
ALMANYA
Almanya'da, Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.

Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.

Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek.

Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.
Title
İTALYA
İtalya'da bazı restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı.

Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, \"Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak\" yorumu yapıldı.
Title
FABRİKALAR KAPANIYOR
Sabah gazetesinin haberine göre, Çelik üreticisi ArcelorMittal, düşük talep ve artan gaz maliyetleri nedeniyle Almanya'daki iki, İspanya'daki bir çelik fabrikasındaki yüksek fırınlarını kısmen kapatmayı planlıyor.

Hollanda'da hizmet veren alüminyum fabrikası Damco, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimini durdurdu.

Finlandiyalı paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, fırınlarından birinin bakımın ardından yeniden başlatılmasını erteleyeceğini açıkladı.
Title
İFLAS HABERLERİ
Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin genel müdürü Volker Jung, kağıt endüstrisinin zorda olduğunu belirterek, \"Savaşın başlamasıyla durum kötüleşti. Artan maliyetleri müşterilere yeterince yansıtamadık\" dedi. Çalışanlara Kasım ayına kadar ödeme yapılacağı açıklandı.
Title
RUSYA'DAN REKOR GELİR: 158 MİLYAR EURO KAZANDI
Rusya Ukrayna'da başlattığı savaşın 6 ayında petrol, gaz ve kömür ihracatından 158 milyar euro kazandı. Bu dönemde fosil yakıt fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması Rusya'nın düşen ihracatına rağmen rekor kazanç elde etmesini sağladı.

Rusya'nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir, savaşın Kremlin'e mal olduğu tahmin edilen 100 milyar euroyu aşarak 6 ayda 158 milyar euro olarak hesaplandı. Fosil yakıt ihracat gelirleri, Rusya'nın federal bütçesine tahmini 43 milyar euro katkı sağladı.
Title
EN BÜYÜK GELİR HAM PETROLDEN
Fosil yakıtlar içinde en yüksek gelir yaklaşık 76 milyar euroyla ham petrol ihracatından sağlanırken, Rusya'nın doğalgaz ihracatı 35 milyar euro, petrol ürünleri ihracatı 26 milyar euro, kömür ihracatı 13 milyar euro ve sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı 9 milyar euro oldu. Ülkenin ihracatında düşüş olmasına rağmen, artan petrol, gaz ve kömür fiyatları Rusya'nın ihracat gelirlerinin yüksek kalmasını sağladı.
Title
Rusya'nın en büyük fosil yakıt ithalatçıları arasında ilk sırayı 85 milyar euroyla AB aldı.

AB ülkeleri içinde Rusya'dan en fazla ithalatı 19 milyar euroyla Almanya, 11,1 milyar euroyla Hollanda, 8,6 milyar euroyla İtalya, 7,4 milyar euroyla Polonya, 5,5 milyar euroyla Fransa ve 5,2 milyar euroyla Bulgaristan yaptı. Belçika bu dönemde Rusya'dan 4,5 milyar euro ve İspanya 3,3 milyar euroluk fosil yakıt ithalatı yaptı.

AB dışında ülke bazında Çin'in Rusya'dan ithalatı 35 milyar euro, Türkiye'nin 10,7 milyar euro, Hindistan'ın 6,6 milyar euro ve Japonya'nın 2,5 milyar euro oldu.
Avrupa'da enerji paniği büyüyor: Yeni önlemler duyuruldu
Rusya'nın gazını kapattığı Avrupa'da enerji paniği büyüyor. Ardı ardına yeni tasarruf tedbirleri açıklayan Avrupa'da hapis cezası bile gündeme gelirken, dev fabrikalar kepenk kapatıyor, şirketler iflas ediyor.
TOKİye başvuracaklar dikkat

TOKİ'ye başvuracaklar dikkat

E-Devlet'te uygulanan kimlik numarası sınırlaması kalkıyor.
TEM Otoyolunda kaza

TEM Otoyolu'nda kaza

​Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: Dört yaralı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABDde

​Küresel çetenin hedefi gençler.

​GSYH'yı olumlu etkiler.

Yassıada cehennemi.
Akaryakıta indirim geliyor

Akaryakıta indirim geliyor

​Brent petroldeki hareketlilik pompaya yansıdı.

​Yeni önlemler duyuruldu

​Barış kuşağı tesis etmek istiyoruz.

​Kritik uyarı geldi

​CHP'de masa dağılır bombası.

​Rosneft'e kayyum.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.