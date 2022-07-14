Fransa'da enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak rekor tazeledi

Fransa Devlet İstatistik Kurumu (INSEE) tarafından paylaşılan verilere göre enflasyon, haziran ayında enerji ve gıda maliyetlerindeki sert artışın etkisiyle yüzde 6.5'e yükselerek 1991 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ülkede tüketici fiyat endeksi ise mayıs ayındaki yüzde 5.2'den yıllık yüzde 5.8'e yükseldi.

INSEE, enflasyonun enerji fiyatlarında yıllık bazda yaşanan yüzde 33.1 artıştan kaynaklandığını vurguladı.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, stagflasyon ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söylemişti. Fransa, 2022'nin tamamında hala yüzde 2.3'lük bir ekonomik büyüme bekliyor.

Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisi olan Fransa'da açıklanan rakamın, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay 25 baz puanın üzerinde faiz artışı tartışmalarını şiddetlendireceği öngörülüyor.

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