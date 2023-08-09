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Dünya

Fransa'da engellilerin kaldığı yazlık konuttaki yangında 9 kişi hayatını kaybetti

Haut-Rhin Valiliğinin açıklamasına göre, bölgedeki Colmar kentinde engellilerin kaldığı Wintzenheim yerleşkesindeki yazlık konutta sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında içeride olduğu belirtilen 11 kişiden 9'unun cesedine ulaşıldı.

16:26 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
Fransa

Fransa

Haut-Rhin Valiliğinin açıklamasına göre, bölgedeki Colmar kentinde engellilerin kaldığı Wintzenheim yerleşkesindeki yazlık konutta sabah saatlerinde yangın çıktı.


Olay yerine kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri 17 kişiyi tahliye ederek alevleri kontrol altına aldı.


Güvenlik birimleri, konutta mahsur kalan 11 kişiden 9'unun cesedine ulaşıldığını açıkladı.


2 kişiye henüz ulaşılamazken, alevlerden etkilenen bir kişi acil servise kaldırıldı.


Bölge Valiliği, hala ulaşılamayan 2 kişinin de ölmüş olabileceğini aktardı.


Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wintzenheim'de yangının çıktığı bir yazlık konutta engelli bireyler ile refakatçilerinin kaldığını belirtti.


Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve etkilenenlere iyi dileklerini ileten Macron, yangında birçok kişiyi tahliye eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Öte yandan Başbakan Elisabeth Borne, yangın nedeniyle bölgeye gideceğini açıkladı.




#Fransa
#Yangın
#Alsas
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