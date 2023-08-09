Fransa'da engellilerin kaldığı yazlık konuttaki yangında 9 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri 17 kişiyi tahliye ederek alevleri kontrol altına aldı.

2 kişiye henüz ulaşılamazken, alevlerden etkilenen bir kişi acil servise kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wintzenheim'de yangının çıktığı bir yazlık konutta engelli bireyler ile refakatçilerinin kaldığını belirtti.