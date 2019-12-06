Dünya Fransada eylemcilerden polislere tehdit mektupları Evimize üniformayla dönmeye çekiniyoruz
AVRUPA

Fransa’da eylemcilerden polislere tehdit mektupları: Evimize üniformayla dönmeye çekiniyoruz

Fransa’da süren büyük grevde bazı vatandaşlar, onlarca çevik kuvvetin ve polisin evine ölüm tehdidi içeren mektuplar gönderdi.

Haber Merkezi İHA
Polis ve göstericiler arasında arbede çıktı.
Polis ve göstericiler arasında arbede çıktı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformununa karşı düzenlenen ve 800 bin kişinin katıldığı protesto gününde bazı vatandaşlar onlarca çevik kuvvetinin ve polisin evine ölüm tehditli mektuplar gönderdi.

  • Polislere yönelik nefret içeren ifadelerin yer aldığı mektuplarda, "Eminim ki akşamları eve döndüğünüzde, yaraladığınız insan sayısından çok memnunsunuz. Toz pembe dünya bitti. Bundan sonra dişe diş. Hafta sonları yalnız bıraktığınız ailenize dikkat edin. Hafta sonu eylemlerinde yaralanan her vatandaş için, aynı ön yargılara maruz kalacak ailenizden biri yaralanacak" ifadeleri kullanıldı.

Fransız polisi öldüresiye dövdü
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Fransız polisi öldüresiye dövdü
Fransa'da dün başlayan ve bugün ikinci gününe giren büyük grevde polisin göstericilere sert müdahalede bulunduğu anlar amatör kameralara yansıdı.


"Evimize üniformayla dönmeye çekiniyoruz"

Polisin en önemli sendikası Polis Birimi-İşçi Gücü Sendikası, söz konusu tehdit mektuplarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu, polise karşı duyulan nefret kampanyasının bir sonucudur. Artık hepimiz tehlikedeyiz. Ülkemizde yaşananlar çok ciddi. İflas eden bir cumhuriyet için bir adım daha atıldı, çünkü cumhuriyetin surları tehdit ve saldırı altında" diye konuştu.

Gösterilerde polis, göstericilere darp uyguladı.

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Fransa’da hayat felç
Limoges şehrinde tehdit mektubu alan bir polis ise "Evimize üniformayla dönmeye çekiniyoruz" dedi.

Alternatif Polis Sendikası da İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve hükümeti gittikçe artan tehditler konusunda uyararak polis ve aileleri için güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep etti.

Fransa tarihinin en büyük grevine başladı: Macron ziyaretlerini iptal etti
FOTOĞRAF 18
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Akaryakıt zamlarını ve kötü ekonomik koşulları protesto eden sarı yeleklilerin gösterileriyle başlayan süreçte alt ve orta gelirliler de yaşadıkları ekonomik sorunları dile getirerek tepki göstermeye başlamıştı.
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Macron ve hükümetin, tepkilere rağmen emeklilik reformunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını açıklamasıyla grevler kaçınılmaz hale geldi.
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Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün yayımladığı raporda, Macron'un 17 Mayıs 2017'de göreve geldiğinden bu yana uyguladığı ekonomik politikaların zenginlere daha fazla gelir sağladığını göstermesi de Fransızların cumhurbaşkanlarına olan öfke ve isyan duygusunun daha da büyümesine neden oldu.
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Dolayısıyla Macron, 2 yıldır sarı yeleklilerin gösterilerinden sonra en büyük krizle karşı karşıya kalıyor.
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Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve birçok sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.
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Greve gideceklerin listesi ise epey uzun. Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France'ın çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, postane çalışanları, memurlar, avukatlar, tarım çalışanları, ambulanslardaki görevli sağlık ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, nakliye şoförleri, hastanelerin acillerinde çalışanlar, Fransız otomobil markası Renault ve rafineri çalışanları yarından itibaren süresiz greve gidecek.
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Grevler kapsamında yarın ülke genelindeki okulların yüzde 65'i kapalı olacak, Paris'te 16 metro hattının 11'i sefer yapmayacak, 5'inde ciddi aksamalar yaşanacak. Banliyö trenlerinde ve otobüslerde de sorunlar meydana gelecek.
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Hızlı tren seferlerinin yüzde 90'ı iptal edilirken, diğer tren seferlerinin yüzde 97'si yapılmayacak. Ayrıca Air France'ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi.
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Sadece Paris'te değil diğer kentlerde de toplu taşımada büyük aksamalar yaşanacak.
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Yarından sonra da toplu taşıma araçlarındaki grevler etkisini göstermeye devam edecek.
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SNCF'den yapılan açıklamada, 5-8 Aralık'ta tren bileti satılmayacağı belirtilerek daha sonra yapılacak tren seyahatlerinin mümkün olan en ileri tarihe ertelenmesi tavsiyesinde bulunuldu.
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Toplu taşıma araçlarında yaşanacak aksamalar, yollarda da yoğun trafiğin oluşmasına neden olacak.
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Metro veya otobüsleri kullanamayacaklar, telefon yazılımı üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber gibi şirketlere yönelecek ancak bu şirketlerin de oluşacak yoğun talep nedeniyle ücretlerini yükseltmesi bekleniyor.
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Grevlerden esnafın da olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Emeklilik reformunu protesto eden yüz binlerce kişi ülke genelinde gösteriler düzenleyecek. Paris'te yarın Gare de l'Est tren garında toplanacak eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüyecek.
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Ülkenin diğer şehirlerinde de sokağa çıkacak protestocular, Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini bekliyor.
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Gösterileri ve grevleri, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi sendikası, polis sendikasının yanı sıra sarı yelekliler de destekliyor.
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Başkentte eylemin yapılacağı güzergahtaki esnaf kepenklerini indirecek. Öte yandan Macron'un grev ve gösterilerin yol açacağı sorunların çözümüne odaklanmak için yurt dışı ziyaretlerini bir süreliğine iptal ettiği belirtildi.
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Geleneksel olarak tepkilerini grev ve eylem yoluyla dile getiren Fransızlar, daha önce de birçok grev yaptı. 1995'te yapılan grev 3 hafta sürmüştü ve hayat felç olmuştu. Yarın başlayacak grevin 1995'tekinden daha büyük olacağı kaydediliyor.
Fransa tarihinin en büyük grevine başladı: Macron ziyaretlerini iptal etti
Fransa, halkın ve özellikle Parislilerin günlük hayatını ciddi manada zorlaştıracak tarihin en büyük grevine başladı.


"Rezalet"

Yaşanan olayla ilgili bir açıklama da Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner’den geldi. Castaner, "Bu olanlar son derece ciddi. Bu rezaletin faillerini tespit etmek için her şey yapılmalı ve yapılacaktır. Bizi koruyanların evlerinde tehdit edilmelerini asla kabul etmeyeceğim. Bu eylemler herkes tarafından kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Polis intiharları artıyor

Başkent Paris’te iki ay önce yaklaşık 22 bin polis, ’öfke yürüyüşü’ adlı eylemde mesleğin zorluklarını ve kaygılarını dile getirmek için sokaklara inerek halkın ve devletin onları desteklemediğini iddia etmişti.
Öte yandan Fransa’da intihar eden polis sayısı giderek artarken 1 Ocak’tan bu yana 52 polis memurunun kendi silahıyla intihar ettiği öğrenildi.

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