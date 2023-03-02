Fransa'da fırıncılar yüksek elektrik faturaları nedeniyle Danıştaya başvurdu

Ülke basınındaki haberlere göre, bağımsız fırıncılardan oluşan birlik, büyük işletmelere yönelik elektrik fiyatlarındaki artışı yüzde 15 ile sınırlayan "tarife kalkanı"nın tüm fırıncıları kapsamasını talep ediyor. Birliğin avukatı Christophe Leguevaques, hükümetin elektrik faturalarına yönelik teşvik primlerinden bütün fırıncıların yararlanması için Danıştay'a şikayet başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Birlikten yapılan açıklamada da Fransa'daki fırıncıların Kovid-19 salgınıyla sıkıntılı bir dönem yaşadığı, karantina ve kapanmalar nedeniyle tereyağı, buğday başta olmak üzere ham madde ile enerji fiyatlarındaki artışın cirolarda çarpıcı bir düşüşe yol açtığı ifade edildi.