Fransa'da gençler geleceğinden endişe ediyor: İntihar yaşı 15’e kadar düştü

Fransa'da yapılan bir araştırma, koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği krizin gençleri asosyal ve depresif yaparak intihara yönlendirdiği, çok sayıda gencin yaşamına son vermeye çalıştığını ortaya koydu.

France24’ün edindiği bilgiye göre, Fransa’da 25-34 yaş aralığındaki gençlerin ölüm sebepleri arasında ilk sırada intihar yer alıyor.

İNTİHAR YAŞI 15'E DÜŞTÜ

Koronavirüs salgınının gençleri sosyal aktivitelerden mahrum etmesi ve depresyona sürüklemesi sebebiyle 2021’de intihar oranı, 2020’ye göre yüzde 40 arttı. Ülkede intihar vakalarının yaş seviyesinin 15’e kadar düştüğü belirtildi. Araştırmada özellikle okul çağındaki gençlerin, sınav stresinin de etkisiyle depresyona girerek gelecek hakkındaki umutlarını kaybettiği belirlendi.

HÜKÜMET ACİL HATTI HİZMETE ALDI

Ülkedeki kamu okullarına psikolojik destek sağlayan bağımsız kuruluş Phare Enfants-Parents, özellikle liselerde intihar olaylarının artması üzerine okullarda 'dert dinleme' seansları ve odaları kurmak için harekete geçti. Kuruluş ayrıca ebeveyn ve çocuklara yönelik çevrim içi ve telefonla da psikolojik destek veriyor. Öte yandan intihar vakalarının önlenmesi nedeniyle devlet tarafından acil hat kullanıma sunuldu.

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Phare Enfants-Parents temsilcisi Fransız psikolog Geraldine Chanal, son yıllarda özellikle Ekim 2021’den itibaren gençler arasında psikolojik destek talebinde artış kaydedildiğini açıkladı. Chanal, gençlerde geleceğe ilişkin büyük ve derin bir belirsizliğin hakim olduğuna vurgu yaparak ebeveynlere çocuklarıyla bu süreçte daha fazla ilgilenmeleri için çağrıda bulundu.