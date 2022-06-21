Dünya Fransada gençler geleceğinden endişe ediyor İntihar yaşı 15e kadar düştü
AVRUPA

Fransa'da gençler geleceğinden endişe ediyor: İntihar yaşı 15’e kadar düştü

Fransa'da koronavirüs salgınının ardından genç intiharlarında artış yaşandı. İntihar yaşının 15'e düştüğü ülkede 2020 yılına oranla 2021'de intihar oranı yüzde 40 artış gösterdi. Fransa'da intihar vakalarının önlenmesi nedeniyle hükümet tarafından 'acil hat' kullanıma sunuldu. Öte yandan 'Phare Enfants-Parents' isimli bağımsız kuruluş, okullarda 'dert dinleme' seansları ve odaları kurmak için harekete geçti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransada gençler geleceğinden endişe ediyor: İntihar yaşı 15’e kadar düştü
Foto/arşiv

Fransa'da yapılan bir araştırma, koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği krizin gençleri asosyal ve depresif yaparak intihara yönlendirdiği, çok sayıda gencin yaşamına son vermeye çalıştığını ortaya koydu.

France24’ün edindiği bilgiye göre, Fransa’da 25-34 yaş aralığındaki gençlerin ölüm sebepleri arasında ilk sırada intihar yer alıyor.

İNTİHAR YAŞI 15'E DÜŞTÜ

Koronavirüs salgınının gençleri sosyal aktivitelerden mahrum etmesi ve depresyona sürüklemesi sebebiyle 2021’de intihar oranı, 2020’ye göre yüzde 40 arttı. Ülkede intihar vakalarının yaş seviyesinin 15’e kadar düştüğü belirtildi. Araştırmada özellikle okul çağındaki gençlerin, sınav stresinin de etkisiyle depresyona girerek gelecek hakkındaki umutlarını kaybettiği belirlendi.

HÜKÜMET ACİL HATTI HİZMETE ALDI

Ülkedeki kamu okullarına psikolojik destek sağlayan bağımsız kuruluş Phare Enfants-Parents, özellikle liselerde intihar olaylarının artması üzerine okullarda 'dert dinleme' seansları ve odaları kurmak için harekete geçti. Kuruluş ayrıca ebeveyn ve çocuklara yönelik çevrim içi ve telefonla da psikolojik destek veriyor. Öte yandan intihar vakalarının önlenmesi nedeniyle devlet tarafından acil hat kullanıma sunuldu.

Phare Enfants-Parents temsilcisi Fransız psikolog Geraldine Chanal, son yıllarda özellikle Ekim 2021’den itibaren gençler arasında psikolojik destek talebinde artış kaydedildiğini açıkladı. Chanal, gençlerde geleceğe ilişkin büyük ve derin bir belirsizliğin hakim olduğuna vurgu yaparak ebeveynlere çocuklarıyla bu süreçte daha fazla ilgilenmeleri için çağrıda bulundu.

Alınan önlemler sonuç verdi: Emniyet’te intihar oranları düştü
GÜNDEM
Alınan önlemler sonuç verdi: Emniyet’te intihar oranları düştü
Türkiyenin kanatlı vurucusu

Türkiye'nin kanatlı vurucusu

​Tek başına avlıyor: Dünyanın gözü onun üzerinde.
İstanbul için tarih verildi: Geliyorlar!

İstanbul için tarih verildi: Geliyorlar!

​Kurban pazarları kuruldu: Heyecanlı bekleyiş başladı.
İstanbul Barosundaki köpek saldırılarını meşrulaştırma kurultayında akla ziyan sözler: Daha çok ısırmıyorlarsa olgunluklarından

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den TÜSİAD Başkanı'na sert tepki

Bir mahalleyi ayı korkusu sardı.

​Uzman isim yaklaşan tehlikeyi gözler önüne serdi.

​Atina, adalar konusunda 1965'ten bu yana sistematik kriz çıkarıyor.

​Rekor katılımlı YKS sınavı için büyük organizasyon.

​Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı.

​Genelkurmay Başkanları 72 yaşına kadar görev yapabilecek.

4 bin 200 polisle dev uyuşturucu operasyonu.

​Gözaltına alınanlar arasında bir albay da var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.