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Dünya

Fransa'da grev hayatı durdurdu: Akaryakıt istasyonları hizmet veremiyor

Fransa'da emeklilik reformuna karşı birçok sektörde olduğu gibi rafineri çalışanlarının grevi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 13,1'inde hizmet verilemiyor. Rafineri çalışanlarının grevinden kaynaklanan akaryakıt kıtlığı nedeniyle istasyon girişlerinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

12:29 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
Fransa.

Fransa.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı birçok sektörde olduğu gibi rafineri çalışanlarının grevi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 13,1'inde hizmet verilemiyor.


Ülke basınındaki haberlere göre, Fransa genelinde 34 bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.


Rafineri çalışanlarının grevinden kaynaklanan akaryakıt kıtlığı nedeniyle istasyon girişlerinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.


Ülkedeki akaryakıt istasyonlarının üçte birine sahip TotalEnergies, benzin ve dizel sıkıntısını gidermek için harekete geçtiğini açıklasa da akaryakıt sıkıntısının grevlerin uzaması nedeniyle daha da artması öngörülüyor.


Fransızlar yarın grevde ve sokaklarda olacak


Ülkede, yarın emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösterilerin 9.'su düzenlenecek. Gösterilere ülke çapında milyonlarca kişinin katılması öngörülüyor.


Grev ve protestolar nedeniyle ulaşım ve enerji dahil birçok sektörde ciddi aksamaların yaşanması bekleniyor.


Fransa Başbakanı Elisabeth Borne 16 Mart'ta, bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan anayasa maddesini tartışmalı emeklilik reformu tasarısı için uygulamaya koyduğunu açıklamıştı.


Karar sonrası ülkede protestolar ve gösteriler düzenlenirken sendikalar, birçok sektörde grevlerin devam etmesi kararı almıştı.





#Fransa
#Grev
#Emeklilik Reformu
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