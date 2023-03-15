|
Reklam
Reklam
Dünya

Fransa'da grevler sürüyor: Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören emeklilik reformuna karşı ülkenin dört bir yanında düzenlenen grevler sebebiyle, Paris'in sembollerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin bugün kapalı olacağı bildirildi. Ülke genelinde tepkiler toplayan emeklilik reformu için ise bu haftanın kritik olduğu belirtildi.

14:52 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Eyfel Kulesi grev dolayısıyla kapatıldı

Eyfel Kulesi grev dolayısıyla kapatıldı

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki grev nedeniyle başkentin sembollerinden Eyfel Kulesi'nin bugün kapalı olacağı bildirildi.

Eyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ulusal grev" nedeniyle kulenin bugün kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, kulenin önündeki alanın yerel saatle 21.00'e kadar açık ve erişilebilir olacağı kaydedildi.


Çöp kulesi

Hükümetin emeklilik reformuna karşı ülke genelinde eğitim, enerji, ulaşım gibi farklı sektörler greve giderken, ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteri düzenlenecek.


Emeklilik reformu için kritik hafta


Emeklilik reformu karşıtı göstericiler

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.



Karma Komisyonda bugün görüşülen reform, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.

Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan iktidar kanadı, son günlerde özellikle merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi milletvekillerini reformlarını desteklemesi için ikna etmeye çalışıyor.


#Eyfel Kulesi
#Fransa
#emeklilik reformu
#tepki
#grev
1 saat önce
default-profile-img
Fransa'da grevler sürüyor: Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı
Herkes bunu merak ediyor: Togg'un siparişinde üç önemli detay
AB'den gençlere ücretsiz tren bileti: Türkiye de listede
Çavuşoğlu Sergey Lavrov ile telefonda görüştü
Şanlıurfa'da sel suları köprüyü böyle yıktı
Perinçek: İYİ Parti CIA tarihinin en başarılı operasyonudur
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.