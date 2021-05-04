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Dünya Fransada ikinci bildiri vakası 16 emekliden iç savaş uyarısı
AVRUPA

​Fransa’da ikinci bildiri vakası: 16 emekliden 'iç savaş' uyarısı

Fransa’da 21 Nisan’da 20 emekli generalin ülkedeki kaosu bitirmesi talebiyle Cumhurbaşkanı Macron’u uyarmasından önce 16 emekli generalin Meclis’e “iç savaş” tehdidi içeren bir rapor sunduğu ortaya çıktı. 14 Nisan tarihli 21 sayfalık dosyada, “İslâmcılığa ve Fransa’nın parçalanmasına karşı” strateji geliştirilmesi isteniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fransa’da ikinci bildiri vakası: 16 emekliden iç savaş uyarısı
Emmanuel Macron

Fransa’da 16 emekli generalin, Ulusal Meclis’teki siyasi gruplara “İslamcılığa ve Fransa’nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin” geliştirilmesinin talep edildiği ve “iç savaş” uyarısının yapıldığı bir dosya gönderdiği belirtildi. Le Journal du Dimanche dergisinin özel haberinde, imzacı emekli generallerden birine göre, bu belgenin aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinin internet sitesinde yayımlanan ve emekli generallerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a iç savaş tehlikesine karşı uyardığı e-bildiriyle bağlantısı olmadığı belirtildi. Ancak bu dosyaya imza atan generallerden ikisinin Valeurs Actuelles’deki bildirinin imzacıları arasında yer aldığı aktarıldı. Söz konusu 16 emekli generalin meclisteki siyasi gruplara 14 Nisan’da gönderdiği 21 sayfalık dosyada, “İslamcılığa ve Fransa’nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin” geliştirilmesi gerektiği savunuldu.

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HİBRİT SAVAŞ İDDİASI

  • Meclis’i adeta tehdit eden dosyada, “Bize karşı hibrit savaş ilan edildi. Bu savaş çok yönlü. En iyi ihtimalle bir iç savaşla veya en kötü ihtimalle geleceği olmayan acımasız yenilgiyle sona erecek. Avrupa ve Fransa’ya karşı hibrit savaş başlatıldı. Bu savaşı kazanmak için psikolojik, sosyolojik, manevi, eğitim, hukuki ve cezai silahlar oluşturulmalı.” ifadeleri kullanılıyor. Dosyaya imza atan 16 emekli generalin, savunma konularında çalışmalar yapan Ordulararası Düşünce Topluluğu (CRI) mensubu oldukları bilgisi paylaşıldı. Aralarında 20 emekli general ile emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerler, Valeurs Actuelles sitesinde 21 Nisan’da yayımladıkları açık mektupta, ülkede büyüyen kaos olduğu iddiasında bulunarak, Cumhurbaşkanı Macron’a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı uyarısı yapmıştı.

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