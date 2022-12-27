Fransa'da ilaç krizi: Tedarik edilemeyen ilaçlar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden temin edilecek

Eczacı krizinin ortaya çıktığı Fransa'da şimdi de ilaç tedarik sorunu baş gösterdi. Ülkedeki eczanelerin yüzde 70'inde ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlarının bulunamadığı öğrenildi.
TÜRKİYE'DEN TEMİN EDECEKLER
Fransız medyasına yansıyan haberlerde, Fransa'nın tedarik edemediği ilaçları Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden temin edeceği ifade edildi.
ECZACI AÇIĞI DA VAR
15 bin eczacı açığının bulunduğu ülkede eczaneler personel eksiğinden şikayetçi oluyor. France İnter radyosuna konuşan Eczacı Sendikaları Federasyonu Başkanı Philippe Bresset, ülkedeki her 3 eczanenin 2'sinin personel aradığını açıkladı.
Bresset, bu açığın nedenleri arasında "yaş piramidi" kriteri bulunduğunu belirterek, emekliliğe ayrılan eczacıların yerine yenisinin gelmediğini ifade etti. Fransız basını ayrıca eczacılık fakültelerinde 1100 öğrenci eksiği olduğunu yazdı.