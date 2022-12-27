Dünya Fransada ilaç krizi Tedarik edilemeyen ilaçlar Türkiyenin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden temin edilecek
AVRUPA

Fransa'da ilaç krizi: Tedarik edilemeyen ilaçlar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden temin edilecek

15 bin eczacı açığının bulunduğu Fransa'da eczanelerin yüzde 70'inde ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlarının bulunamadığı öğrenildi. Fransız medyasına yansıyan haberlerde Fransa'nın, tedarik edemediği ilaçları Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden temin edeceği ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransada ilaç krizi: Tedarik edilemeyen ilaçlar Türkiyenin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden temin edilecek
Fransa'da ilaç tedarik sorunu büyüyor.

Eczacı krizinin ortaya çıktığı Fransa'da şimdi de ilaç tedarik sorunu baş gösterdi. Ülkedeki eczanelerin yüzde 70'inde ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlarının bulunamadığı öğrenildi.

TÜRKİYE'DEN TEMİN EDECEKLER

Fransız medyasına yansıyan haberlerde, Fransa'nın tedarik edemediği ilaçları Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden temin edeceği ifade edildi.

ECZACI AÇIĞI DA VAR

15 bin eczacı açığının bulunduğu ülkede eczaneler personel eksiğinden şikayetçi oluyor. France İnter radyosuna konuşan Eczacı Sendikaları Federasyonu Başkanı Philippe Bresset, ülkedeki her 3 eczanenin 2'sinin personel aradığını açıkladı.

Bresset, bu açığın nedenleri arasında "yaş piramidi" kriteri bulunduğunu belirterek, emekliliğe ayrılan eczacıların yerine yenisinin gelmediğini ifade etti. Fransız basını ayrıca eczacılık fakültelerinde 1100 öğrenci eksiği olduğunu yazdı.

Fransa'da doktor krizi
DÜNYA
Fransa'da doktor krizi

Fransa'da sağlık sektöründe personel eksiği krizi: Hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı
DÜNYA
Fransa'da sağlık sektöründe personel eksiği krizi: Hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı
Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Bitlis'te 556 yıllık mescit tespit edildi.
Müjdeler peş peşe geldi

Müjdeler peş peşe geldi

​47 yıl boyunca evlerde kullanılabilecek.
İlk gaz mart sonunda sistemde

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

​Fransa PKK'yı kendi elleriyle besleyip büyüttü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.