Fransa'da ilk kez Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren çocuk öldü

Fransa'da ilk kez Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren bir çocuk öldü.

Çocuğun kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldığını ifade eden Michel, çocukta Kovid-19 tespit edildiğini ancak virüs belirtisi göstermediğini belirtti.

Ülkede ilk kez Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren bir çocuk hayatını kaybetti.

Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösterenlerde Kovid-19 tespit edilebiliyor.

Sağlık Bakanlığına göre bu hastalığa benzer belirtiler gösteren sendrom Fransa'da 125 çocukta görüldü. Bu sendroma İngiltere, İsviçre, ABD ve Belçika gibi bir dizi ülkede de rastlandı.

Çocukların bir kısmında Kovid-19 tespit edilmesi, Kawasaki hastalığının mevcut salgınla bir bağlantısı olmasından endişe ediliyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier, bu konu ile ilgili araştırma yaptıklarını söylemişti.

KORONAVİRÜS ABD'de koronavirüs nedeniyle evsiz sayısı yüzde 45 artabilir

KORONAVİRÜS İsveç’te son 24 saatte 117 kişi koronadan öldü

KORONAVİRÜS ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Beyaz Saray'a 'Koronavirüs testi' uyarısı: Virüs şüphesi olan kişilere ikinci bir test yapılmalı

KORONAVİRÜS Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı