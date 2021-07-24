Fransa’da imam okuduğu ayet yüzünden görevinden alındı

Müslümanları hedef aldığı için eleştirilen “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” tasarısının yasalaştığı Fransa’da, Loire bölgesindeki caminin imamı, bayram namazı hutbesinde okuduğu ayet ve hadis “Cumhuriyet değerlerine aykırı” görüldüğü gerekçesiyle İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in emriyle görevinden alındı.

İMAM, AHZAB SURESİ'NDEN AYET OKUDU

Saint-Chamond Ulu Camisi'nin imamı, bayram hutbesinde verdiği vaazda Ahzab Suresi'nden İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in eşlerine hitap eden ayetlerle bir hadis paylaştı.

İmam Mmadi Ahamada

Cumhuriyetçiler Partisinden Belediye Konseyi üyesi Isabelle Surply’in vaazın videosunu internette paylaşmasının ardından İçişleri Bakanı Darmanin, "bu ifadeleri kabul edilemez bulduğu" ve "cinsiyet eşitliğine aykırı gördüğü" gerekçesiyle Loire Valiliğinden imamın görevine son verilmesini ve oturma izninin yenilenmemesinin sağlanmasını istedi.

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, ertesi gün Le Progres sitesine yaptığı açıklamada, vaazdaki ifadelerinin ve ayetlerin sadece bir kısmının alınıp bağlam dışı kullanıldığını belirterek, “Kızlarımız evde durmak zorunda değiller, doktor, mühendis ya da pilot oluyorlar.” dedi.

Cami yönetimi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda imamın görevine son verildiğini bildirdi.

Loire Valiliği de imamın oturma iznini yenilememe üzerinde çalışıldığını bildirdi.

BAŞKA BİR İMAMIN GÖREVİNE DE SON VERİLDİ

Hauts-de-Seine vilayetindeki Gennevilliers Camii'nde 4 Haziran’da verdiği vaazda bazı Müslüman kadınların giyim tarzını eleştirmesi "cinsiyetçilik" olarak görülen İmam Mehdi’nin de görevi Darmanin’in emriyle sonlandırıldı.

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Söz konusu vaazdan 13 Haziran’da haberdar olan Darmanin, valiliğin konuya dair cami yönetiminden açıklama ve “cinsiyet eşitliğine aykırı” ifadelerin artık vaazlarda yer almamasını sağlayacak önlemler almasını istemesi direktifini verdi.

Darmanin, ayrıca validen olaya bizzat dahil olmasını ve “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” adlı yasanın izin verdiği yeni araçları kullanarak benzer bir vaaz tekrarlanırsa caminin faaliyetlerini askıya almasını istedi.

Hauts-de-Seine Valiliğinin geçen hafta düzenlediği toplantının ardından Gennevilliers Camisi imamının görevine son verildi.

İÇİŞLERİ BAKANININ TALEBİ ÜZERİNE...

İçişleri Bakanı Darmanin, imamların görevlerinin sonlandırıldığı bilgisini Twitter hesabından yaptığı, “Talebimle, Hauts-de-Seine ve Loire’da kabul edilemez vaazlar veren 2 imamın görevine son verildi. Cumhuriyetin kurallarına ve değerlerine karşı çıkanlarla yorulmadan savaşacağız.” açıklamasıyla paylaştı.

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SALGIN DÖNEMİNDEN KADINLARIN ALINMADIĞI ÖNE SÜRÜLEN CAMİ İÇİŞLERİ BAKANININ HEDEFİNDE

Le Figaro gazetesi, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana kadınların alınmadığı iddia edilen Roubaix Camisi'ni hedefe koyduğunu yazdı.

Gazetenin haberinde North vilayeti idaresinin, konuyla ilgili cami yönetiminden açıklama beklediği ifade edildi.

Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Fransa'da bugün yasalaşan “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” kanununda tüm derneklerin bu prensiplere saygılı olmayı taahhüt etmesi gerektiği belirtiliyor.

DÜNYA Fransa'da Müslümana hayat hakkı yok: Kapatmak için gerekçe bulun

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin

"İÇİŞLERİ BAKANI İSLMA KARŞI NEFRET DOLU"

İnsan hakları savunucusu avukat Sefen Guez, Fransa İçişleri Bakanı'nın imamları hedef almasına ve validen imamı görevden alması talebine ilişkin Twitter'dan "Saint-Chamond Camisi gösterdi ki Fransa'da imamları valilik göreve atıyor." açıklamasıyla karara tepki gösterdi.

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Medya uzmanı Sylvain Tirreau da Darmanin'in İslam'a karşı nefret dolu olduğunu ve Müslümanlara karşı girişimlerinden vazgeçmediğini gördüğünü ifade etti.

Diğer yandan İmam Mmadi Ahamada'ya destek için Fransa'da imza kampanyası başlatıldı.