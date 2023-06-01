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Dünya

Fransa'da influencerlara ticari denetim: Yasa tasarısı onaylandı

Fransız Meclisi, influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını onayladı. Tasarı, influencerlara, alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı ve paylaşımlarında "reklam" veya "ticari işbirliği" yazısını zorunlu hale getiriyor.

07:52 . 1/06/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Fransa'da Ulusal Meclis genel kurulunda, influencerların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerini denetlemeyi amaçlayan yasa tasarısı ikinci kez görüşüldü.


Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi.


Tasarının yarın Parlamentonun diğer kanadını oluşturan senatodaki oylamadan sonra nihai olarak kabul edilmesi bekleniyor.


Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan meclis ve senatonun aynı tasarı metnini onaylaması gerekiyor.


- Süreç

Ulusal Meclis, 30 Mart'ta influencerların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.


Fransız Senato 9 Mayıs'ta, değişiklikler yaptıktan sonra tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.


7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan ortak parlamenter komisyon 25 Mayıs'ta ortak tasarı metninde anlaşmış ve tasarı tekrar meclise gönderilmişti.


Tasarı, influencerlara, alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı ve paylaşımlarında "reklam" veya "ticari işbirliği" yazısını zorunlu hale getiriyor.


Yasa tasarısı kapsamındaki yasakları ve yükümlülükleri ihlal eden influencerlara hapis ve para cezası verilmesi öngörülüyor.


Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.




#influencerlara ticari denetim
#Fransız Meclisi
#Tasarı
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