Dünya Fransada ırkçı vekil Afrikaya dönsün dedi Cezaya çarptırıldı
AVRUPA

Fransa'da ırkçı vekil 'Afrika'ya dönsün' dedi: Cezaya çarptırıldı

Fransa'da aşırı sağcı milletvekilinin, siyah bir milletvekiline hakaret etmesine ceza geldi. Aşırı sağcı vekil iki ay boyunca maaşının yarısını alacak, 2 hafta boyunca da meclis oturumlarına katılamayacak.

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Haber Merkezi Diğer
Fransada ırkçı vekil Afrikaya dönsün dedi: Cezaya çarptırıldı
Guillaume de Fournas, Carlos Martens Bilongo.

Fransa'da aşırı sağcı vekil Guillaume de Fournas'a "ırkçı ifadeleri" nedeniyle meclisten 15 günlüğüne uzaklaştırma ve 2 aylık maaşının kesilmesi cezası verildi.

  • Fransa Ulusal Meclisi, geçtiğimiz perşembe günü Genel Kurul'da kullandığı ırkçı ifadeleri nedeniyle aşırı sağcı Ulusal Birlik Partili milletvekili Guillaume de Fournas'a yaptırım uygulama kararı aldı. Bugün gerçekleştirilen oturumda yapılan oylama sonucunda, Fournas'ın 15 gün boyunca Meclis faaliyetlerinden men edilmesi ve milletvekili ödeneğinin iki ay boyunca kesilmesi kararı alındı. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da mecliste gerginliğe yol açan "ırkçı söylemin" Fransız demokrasisinde yeri olmadığını belirtti.

Aşırı sağcı vekil Guillaume de Fournas.
Aşırı sağcı vekil Guillaume de Fournas.

Bugün bazı sol görüşlü siyasiler ile Paris'teki bazı Kuzey Afrika dernekleri Paris'teki Enstitü Monde Arap Külliyesi önünde siyahi milletvekili Carlos Martens için bir destek gösteri düzenledi.

Ne olmuştu?

Ulusal Meclis'te sol kanattaki Fransa Boyun Eğmeyen Partisinin (LFI) siyahi milletvekili Carlos Martens Bilongo mecliste yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee tarafından kurtarılan ve günlerdir Akdeniz'de mahsur kalan 234 göçmen için inebilecekleri bir liman bulma konusunda yardım talebini gündeme getirmiş, Bilango’nun konuşmasına devam ettiği sırada aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) milletvekili Gregoire de Fournas, “Afrika’ya dönsün” diye bağırmıştı.

Carlos Martens Bilongo.
Carlos Martens Bilongo.

Diğer milletvekillerinin tepkileri nedeniyle tansiyonun yükselmesi sonucu Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun Pivet oturuma ara verilmiş, daha sonra Braun-Pivet gerekli yaptırımların Meclis Bürosunda ele alınmasına karar vererek oturumu sonlandırmıştı.

De Fournas ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözlerinin Carlos Martens Bilongo'nun kendisini değil, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere olduğunu belirterek, “Sözlerim meslektaşım için değildi” demişti.

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