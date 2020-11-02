Fransa'da İslam düşmanlığı: Fransa'da camiye domuz kafası bırakıldı Fransa'da İslam'a yönelik alçak saldırılar sürüyor: Camiye domuz kafası bırakıldı Fransa'da bir süredir devam eden İslam karşıtı çirkin saldırılar bitmek bilmiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fitilini ateşlediği saldırılara bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Compiegne kentindeki Ulu Cami'ye domuz kafası bırakıldı. Öte yandan Chateaudun kentinde de geçen hafta bir camiye kundaklama girişiminde bulunulmuştu.

Haber Merkezi 02 Kasım 2020, 19:38 Son Güncelleme: 02 Kasım 2020, 19:55 AA