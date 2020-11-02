Fransa'da İslam'a yönelik alçak saldırılar sürüyor: Camiye domuz kafası bırakıldı

Fransa'nın Compiegne kentindeki Ulu Cami'ye domuz kafası bırakıldı.
Alçak saldırı
- Compiegne'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Cami'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, restorasyon çalışmalarının yapıldığı camide bu sabah domuz kafası bulunduğu belirtildi.
Cami yönetiminden açıklama
- Cami yönetimi olarak olayı kınadıkları ve derin üzüntü duydukları belirtilen açıklamada, polise şikayette bulunulduğu aktarıldı.
"Cami yöneticileri ve cemaatiyle dayanışma içindeyiz"
- Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açıklamada da saldırının kınandığı ve caminin yöneticileri ve cemaatiyle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.
Fransa'nın Chateaudun kentinde de geçen hafta bir camiye kundaklama girişiminde bulunulmuştu.