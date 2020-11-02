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Dünya Fransada İslama yönelik alçak saldırılar sürüyor Camiye domuz kafası bırakıldı
AVRUPA

Fransa'da İslam düşmanlığı: Fransa'da camiye domuz kafası bırakıldı

Fransa'da İslam'a yönelik alçak saldırılar sürüyor: Camiye domuz kafası bırakıldı

Fransa'da bir süredir devam eden İslam karşıtı çirkin saldırılar bitmek bilmiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fitilini ateşlediği saldırılara bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Compiegne kentindeki Ulu Cami'ye domuz kafası bırakıldı. Öte yandan Chateaudun kentinde de geçen hafta bir camiye kundaklama girişiminde bulunulmuştu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa'nın Compiegne kentindeki Ulu Cami'ye domuz kafası bırakıldı.

Alçak saldırı

  • Compiegne'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Cami'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, restorasyon çalışmalarının yapıldığı camide bu sabah domuz kafası bulunduğu belirtildi.

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Cami yönetiminden açıklama

  • Cami yönetimi olarak olayı kınadıkları ve derin üzüntü duydukları belirtilen açıklamada, polise şikayette bulunulduğu aktarıldı.

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"Cami yöneticileri ve cemaatiyle dayanışma içindeyiz"

  • Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açıklamada da saldırının kınandığı ve caminin yöneticileri ve cemaatiyle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Fransa'nın Chateaudun kentinde de geçen hafta bir camiye kundaklama girişiminde bulunulmuştu.

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