Dünya Fransada İslam hazımsızlığı Daha fazla cami kapatılmasını istiyor
AVRUPA

Fransa'da İslam hazımsızlığı: Daha fazla cami kapatılmasını istiyor

Nisanda yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda elenmesine rağmen eski partisi Ulusal Birliğin (RN) meclisteki sandalye sayısını artıran Le Pen, Fransız kanalı BFMTV'de gazeteci Apolline de Malherbe'in sorularını yanıtladı. Le Pen, İçişleri Bakanı'nı kastederek "Bize 10 yıl boyunca bunu yapmasın Darmanin Bey, zaten 5 yıldır bunu yapıyor. Bir camiyi orada kapatıyor, bir camiyi burada kapatıyor. Arada bir tane vaiz gönderiyor. Fakat topraklarımızdaki camileri kapatması lazım." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Fransada İslam hazımsızlığı: Daha fazla cami kapatılmasını istiyor
Fransa

Nisanda yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda elenmesine rağmen eski partisi Ulusal Birliğin (RN) meclisteki sandalye sayısını artıran Le Pen, Fransız kanalı BFMTV'de gazeteci Apolline de Malherbe'in sorularını yanıtladı.

Fransız aşırı sağının lideri Marine Le Pen tüm camilerin kapatılması çağrısında bulundu
OYNAT 00:42
Fransız aşırı sağının lideri Marine Le Pen tüm camilerin kapatılması çağrısında bulundu
Marine Le Pen, Fransız kanalına verdiği demeçte 'Bütün camiler kapatılmalı. İslamizme karşı amansız bir savaş yönetmemiz lazım.'

Le Pen, İçişleri Bakanı'nı kastederek "Bize 10 yıl boyunca bunu yapmasın Darmanin Bey, zaten 5 yıldır bunu yapıyor. Bir camiyi orada kapatıyor, bir camiyi burada kapatıyor. Arada bir tane vaiz gönderiyor. Fakat topraklarımızdaki bütün radikal camileri kapatması lazım." dedi.

Gazeteci de Malherbe'in "hangi kriterlere göre bir caminin kapatılması gerektiği" sorusu üzerine Le Pen, bu kriterleri seçim zamanında Fransızlara sunduğuna işaret ederek radikal söylemde bulunan bütün Müslümanların da sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

MACRON YÖNETİMİNE ART ARDA ELEŞTİRİLER

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin yasa dışı menfaat sağlamaktan Cumhuriyet Adalet Mahkemesince (CJR) yargılanmasına da değinen Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onu bakanlık görevinden almasını, hakimlerin ise makama bakmadan yargılamada bulunmasını talep etti.

Le Pen, Macron'un "sağ kolu" olarak bilinen Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında yasa dışı menfaat sağlama soruşturması açılmasına dair, "Emmanuel Macron, çıkar çatışmalarından şüphelenilen bir kişiyi bu kadar hassas bir konumda tutmak istiyor mu?" diyerek partisinin Kohler'in kızağa çekilmesi için yasa teklifi sunacağını aktardı.

Fransa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının işe yaramadığını söyleyen Le Pen, yaptırımların Fransızları zor durumda bıraktığını, Rusya'nın bu süreçte petrol ihracıyla 40 milyar avro ek gelir elde ettiğini belirtti.

Le Pen, yaptırımlar yüzünden Moskova'nın Fransa'ya gaz arzında kesinti yapması nedeniyle bu ve gelecek kışın daha da fazla zor geçeceğine işaret ederek yaptırımların düşünülmeden yapıldığını savundu.

FRANSA'DA İKİ YILDA 24 CAMİ KAPATILDI

Paris yönetimi, uluslararası toplum ve Müslümanların tepkisine rağmen, "radikalizmle mücadele" adı altında son iki yılda denetime tabi tuttuğu 99 camiden 24'ünü kapattı.

İçişleri Bakanı Darmanin'in talebiyle çok sayıda cami hakkında da kapatılması için başlatılan yasal süreç devam ediyor.

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