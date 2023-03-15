Fransa'da Karma Komisyon'dan olaylı karar: Emeklilik yaşı maddesi kabul edildi

Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e yükseltilmesini içeren ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı ülke genelinde protestolar devam ederken, reform paketi Fransız Senatosu'nda 112'ye karşı 195 oyla kabul edildi. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne oylamanın ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, reform paketini parlamentodan geçirmek için de çoğunluğa sahip olduğuna inandığını söylerken, "Senato'da bu akşam emeklilik reformu ile ilgili yapılan oylamada önemli bir adım atıldı" dedi.