Dünya Fransada kışın şebekeye aşırı yüklenilmesi halinde bazı yerlere elektrik verilemeyebilir
AVRUPA

Fransa'da kışın şebekeye aşırı yüklenilmesi halinde bazı yerlere elektrik verilemeyebilir

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, konuk olduğu BFMTV kanalında elektrik kesintisi olması halinde hükümetin uygulayacağı farklı senaryoları ele aldı. Veran, aralıkta elektrik kesintisi olmayacağını ancak ocakta kışın nasıl geçeceğini henüz bilmediklerini kaydetti. Bazı nükleer santral reaktörlerinin faaliyette olmaması ve kışın soğuk geçmesi göz önünde bulundurulduğunda, elektrik şebekesine aşırı yüklenildiği durumlar olabileceğini dile getiren Veran, tüm ülkede elektriğin tamamen kesildiği "blackout" riskini göze alamayacakları aktardı. Veran, bu durumlara karşı tüm senaryoları hazırladıklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransada kışın şebekeye aşırı yüklenilmesi halinde bazı yerlere elektrik verilemeyebilir
Arşiv

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, konuk olduğu BFMTV kanalında elektrik kesintisi olması halinde hükümetin uygulayacağı farklı senaryoları ele aldı.

Veran, aralıkta elektrik kesintisi olmayacağını ancak ocakta kışın nasıl geçeceğini henüz bilmediklerini kaydetti.

Bazı nükleer santral reaktörlerinin faaliyette olmaması ve kışın soğuk geçmesi göz önünde bulundurulduğunda, elektrik şebekesine aşırı yüklenildiği durumlar olabileceğini dile getiren Veran, tüm ülkede elektriğin tamamen kesildiği "blackout" riskini göze alamayacakları aktardı. Veran, bu durumlara karşı tüm senaryoları hazırladıklarını söyledi.

Bakan Veran, ocak ayının çok fazla soğuk geçmesi, vatandaşların elektrik tüketimlerini azaltmaması durumunda bazı yerlerde 1-2 saate kadar elektrik kesintisine başlayabileceklerini ifade etti.

Veran, beklenmedik elektrik kesintisi yaşanmayacağını, riskli durumlarda Fransızların önceki gün saat 05.00 ve 17.00'da haberdar edileceğini dile getirdi.

Öte yandan, BFMBusiness haber sitesine göre, Elektrik İletim Şebekesi (RTE) ve elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis, olası elektrik kesintilerine karşı 9 Aralık'ta ulusal çapta tatbikat yapacak.

Fransa'da 56 nükleer santralden 26'sı bakım nedeniyle kapalı.

Avrupalılar battaniyemizle ısınacak: Enerji krizine çözüm Türkiye'den
DÜNYA
Avrupalılar battaniyemizle ısınacak: Enerji krizine çözüm Türkiye'den
13 bin kayıp var

13 bin kayıp var

​Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk: Devlet sırrını açıkladı.
Sahne Ronaldonun

Sahne Ronaldo'nun

​Dünya Kupası'nda günün programı.
MİTten nokta operasyon

PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi.

​Sokak köpeklerini kısırlaştırmak için dev bütçe.

Elazığ'da hareketli anlar: Ateş açılarak durduruldu.

Yarı çıplak halde geri itilen göçmen donarak can verdi.

​Ağrı-Patnos arasındaki mesafe 1 saatten 35 dakikaya indi.

​Yağış listesinde İstanbul dahil çok sayıda il var.

​Sadaka-i cariyeyi Peygamber'imizden öğrenelim.
Üç gemiyi<br>derhal geri çek

Üç gemiyi
derhal geri çek

​Kuveyt ile Irak arasında tansiyon yükseldi.

​Konferans ücreti 50 bin dolar.

​Zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.