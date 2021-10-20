Dünya Fransada kıtlık manşetleriTedarik zinciri çöküyor market rafları boş
AVRUPA

Fransa'da kıtlık manşetleri: Tedarik zinciri çöküyor market rafları boş

Avrupa'yı saran kriz batı gazetelerinin manşetlerinden düşmüyor. Fransa, İngiltere ve Almanya'da baş gösteren ekonomik zorluklar Avrupalıları korkutuyor. Zor günlerden geçen Avrupa ülkelerinden Fransa'da kıtlık manşetlere taşındı. Ülkede boşalan raflar ve alım gücünün düşmesi medya kuruluşlarında manşetten verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Fransada kıtlık manşetleri: Tedarik zinciri çöküyor market rafları boş
​Fransa'da kıtlık manşetleri atıldı.

Avrupa'daki enerji ve akaryakıt krizinin vurduğu ülkelerden biri olan Fransa'da manşetlerden "Kıtlık" uyarıları yapılmaya başlandı.

KITLIK UYARISI MANŞETLERE TAŞINDI

Avrupa'yı saran kriz batı gazetelerinden manşetlerden düşmüyor. Fransa, İngiltere ve Almanya'da baş gösteren ekonomik zorluklar Avrupalıları korkutuyor. Zor günlerden geçen Avrupa ülkelerinden Fransa'da kıtlık manşetlere taşındı. Ülkede boşalan raflar ve alım gücünün düşmesi medya kuruluşlarında manşetten verildi.

Ülkede geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 8,3 oranında düştü. Le Figaro gazetesi ülkede 1980 yılından sonra azalan milli geliri gündeme aldı.

Tedarik zincirinin zarar gördüğü Fransa'da gıda ürünlerinde artan fiyatlar ve iklim kaynaklı kıtlık endişesi büyüyor.

Almanlar ucuz benzin için Çekya'ya gidiyor
DÜNYA
Almanlar ucuz benzin için Çekya'ya gidiyor

STOKLAR AZALIYOR

Liberation gazetesi ise "Kıtlık" manşetiyle haberleştirdiği dosyasında sektörde stokların tükenmeye başladığını vurguladı.

Fransız Le Figaro gazetesi ise alım gücüne değinerek satın alma gücünün seçim kampanyasını sarstığını yazdı. Gazete halkın öfkesinin arttığını belirtti.

İngiltere’de yakıt krizi giderek büyüyor: Ordu sahaya Almanlar göreve
DÜNYA
İngiltere’de yakıt krizi giderek büyüyor: Ordu sahaya Almanlar göreve

Avrupa'da enerji krizi: Fiyatlar dokuz ayda yüzde 250 arttı
DÜNYA
Avrupa'da enerji krizi: Fiyatlar dokuz ayda yüzde 250 arttı
Alkollüyüm o zaman

'Alkollüyüm o zaman'

​Alkollü sürücü ile polis arasındaki diyalog gülümsetti.
Artık dövizkullanılmayacak

Artık döviz
kullanılmayacak

​Yemen hükümetinden dikkat çeken yasak.
Alev topuna döndü

Alev topuna döndü

​Küçükçekmece'de bin metrekarelik lokalde korkutan yangın.
E-5'de feci kaza

E-5'de feci kaza

​Ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Ahmet Güneştekin çiçek mi açıyor?

Ahmet Güneştekin çiçek mi açıyor?

​Ömer Lekesiz, Diyarbakır'da açılan Hafıza Odası sergisini yazdı.
Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor

Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor

​Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun açıkladı.

Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

​Dünyanın suskunluğu ve ABD desteğini fırsat bilen İsrail, işgalde yeni aşamaya geçiyor.

7 kritik anlaşma

7 kritik anlaşma

Türkiye, Nijerya ile işbirliğini güçlendiriyor.​
Yüzde 5 büyüme tek haneli enflasyon

Yüzde 5 büyüme tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 hedeflerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kılıçdaroğlu'na sert tepki

"​FETÖ ve PKK'yı bitirdik diye mi hesap soracaksın?"
Bu hadsizlik terbiyesizliktir

Bu hadsizlik terbiyesizliktir

​Numan Kurtulmuş, Osman Kavala için mahkemeye baskı yapan elçilere tepki gösterdi.
Belediyeden vekile 45 milyon lira

Belediyeden vekile 45 milyon lira

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.
İlk Aksungur SİHA Donanma’ya

İlk Aksungur SİHA Donanma’ya

Mavi Vatan'a yeni muhafız geldi.
İdlib’de katliam Şam’da patlama

İdlib’de katliam Şam’da patlama

​Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı: 10 sivil öldü
Paralel NATO ve Türkiye

Paralel NATO ve Türkiye

Yeni NATO, Türkiye'nin güneyinde PKK devletine izin vermesini istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.