Dünya Fransada Kovid-19 sağlık kartı artık zorunlu
AVRUPA

Fransa’da Kovid-19 sağlık kartı artık zorunlu

Fransa’da, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, belli etkinlik ve mekanlara girişte zorunlu tutulan Covid-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe girdi. Sağlık kartı uygulaması bugünden itibaren ülkede günlük yaşam aktivitelerinde zorunlu hale geldi.

Haber Merkezi İHA
Fransa’da Kovid-19 sağlık kartı artık zorunlu
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Koronavirüs (Covid-19) salgınının 4. dalgası ve Kovid-19’un Delta mutasyonu ile mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fransa’da, geçtiğimiz hafta Anayasa Konseyi’nden onay alan Kovid-19 sağlık kartı yasası bugün yürürlüğe girdi.

Anayasa Konseyi'nin 5 Ağustos'ta onayladığı Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.


Ülke genelinde, 9 Ağustos’tan 15 Kasım’a kadar, 18 yaşından büyük her vatandaş için zorunlu hale gelen Kovid-19 sağlık kartı, 12-17 yaşları arasındakiler için ise 30 Eylül’den itibaren zorunlu olacak.

YOLCULUKLAR DA MECBURİ

Ülkede, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada zorunlu hale gelen Kovid-19 sağlık kartı, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için de mecburi oldu.

  • Uygulama kapsamında, daha önce alınan kararlardaki 50 binden fazla kişi sayısı limiti de kaldırılarak, Fransa’da bugünden itibaren Kovid-19 sağlık kartı kişi sayısı bakılmaksızın zorunlu tutuldu.

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MASKE ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRIYOR

Uygulama, yolculuklar dışında bu alanlarda maske kullanımı zorunluluğunu kaldırıyor. Ülke genelinde henüz çoğu mağazada Kovid-19 sağlık kartı zorunlu olmasa da, valilik kararı ile sağlık kartı 20 bin metrekareden büyük alışveriş merkezlerinde zorunlu olabilir.

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HAPİS VE PARA CEZASI VAR

Kovid-19 sağlık kartı yasası kapsamında, 45 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmayan işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin euro para cezası verilebilecek. Bir başkasının geçiş kartını kullanan kişiye 750 euroya, bu kişilerden birinin 15 gün içinde aynı durumda tekrar yakalanması halinde ise bu para cezası bin 500 euroya yükselecek.


  • Öte yandan 21 Temmuz’da Kovid-19 sağlık kartı, 50’den fazla kişinin bir arada olduğu eğlence ve kültür mekanlarında zorunlu hale gelmişti. Ayrıca tartışmalı Kovid-19 sağlık kartı Fransa’da aşı karşıtları tarafından büyük tepki almış, Kovid-19 aşıları ve sağlık kartı yasasına karşı ülke genelinde çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.

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