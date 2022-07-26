Dünya Fransada kuraklık alarmı 86 bölgede su kullanımını kısıtladı
AVRUPA

Fransa'da kuraklık alarmı: 86 bölgede su kullanımını kısıtladı

Avrupa son yılların en tehlikeli sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Fransa'da sene başından bu yana yağış eksikliği ile artan kuraklık nedeniyle alarm verilirken, ülke genelinde 86 bölgede şebeke suyunda kısıtlamaya gidildi.

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Haber Merkezi AA
Fransada kuraklık alarmı: 86 bölgede su kullanımını kısıtladı
Fransa 86 bölgede su kullanımını kısıtladı.

Avrupa sıcak havanın beraberinde getirdiği orman yangınlarının pençesinde. Bunun yanında kuraklık da alarma neden oldu.

86 BÖLGEDE KISITLAMA

Ülkede yağışların da beklentilerin altında kalması ile su kaynaklarını kontrollü kullanmak için yeni önlemler alındı. Bu kapsamda ülkede şebeke suyu kullanımına kısıtlama getirildi.

Ekolojik Geçiş Bakanlığına ait Propluvia sitesinde yayınlanan haritada, 95 bölgenin 86'sının kuraklıktan etkilendiği kaydedildi.

Azdan çok şiddetliye gri, sarı, turuncu ve kırmızı alarm seviyelerine göre renklendirilen haritada, ülkenin büyük kısmı sarı ve turuncu alarm seviyesinde yer aldı.

Sarı alarm seviyesindeki bölgelerde, tarım amaçlı su dağıtımında yüzde 50'nin altında azalma ve belli saatlerde bahçe ve yeşil alanları sulama ile araba yıkamaya yasak getiriliyor.

Bölge turuncu alarm seviyesindeyse, tarım amaçlı su dağıtımında yüzde 50'den fazla azalma, bahçe ve yeşil alanları sulama ile araba yıkamaya ciddi kısıtlama uygulanıyor.

HAYATİ OLMAYAN SU DAĞITIMLARI DURDURULDU

Ülke genelinde 15 bölgede aktif olan kırmızı alarm durumunda ise tarım amaçlılar dahil hayati olmayan su dağıtımları tamamen durduruldu.

Haritaya göre, kuraklıktan en fazla ülkenin orta kısmındaki Centre-Val de Loire ve Pays de la Loire bölgeleri etkilendi.
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