Dünya Fransada kuraklık ve yangınlardan sonra yeni panik
AVRUPA

Fransa'da kuraklık ve yangınlardan sonra yeni panik

Fransa'nın güney ve batı bölgelerinde yangın paniği devam ederken Fransız Rivierası ile Bretagne arasındaki sahillerde "ısıran balık" korkusu başladı. İklim değişikliği nedeniyle Fransız kıyılarına yönelen çotira balığı üreme dönemlerinin yaza denk gelmesi nedeniyle agresifleşerek insanlara saldırabiliyor. Tehlikeli olmasına rağmen eti çok lezzetli olan çotira çokça tüketiliyor.

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Haber Merkezi AA
Fransada kuraklık ve yangınlardan sonra plajlarda ısıran balık paniği başladı
Kuzey Amerika menşeli olan çotiranın bu bölgelerde görülmeye başlandığı ve insanları ısırdığı tespit edildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Fransız Rivierası ile Bretonya bölgeleri başta olmak üzere birçok sahil bölgesinde tatilciler denizde yüzdükleri sırada ısırıldıkları şikayetinde bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda Kuzey Amerika menşeli olan çotiranın bu bölgelerde görülmeye başlandığı ve insanları ısırdığı tespit edildi.

Le Parisien gazetesi, bu balıkların iklim değişikliği nedeniyle Fransız kıyılarına yöneldiğini aktardı.

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Yapışınca bırakmıyor

France 3 televizyonuna açıklama yapan Banyuls-sur-Mer bölgesi oşinoloji uzmanı Pascal Romans, çotiranın meraklı, bölgeci bir balık olduğuna ve insanlardan korkmadığına dikkati çekerek "Eğer rahatsız olursa saldırır ve avlanırsa her şeyi, hatta insanları bile tatmaktan çekinmez" dedi.

Su sıcaklığının artmasıyla bu balık türünün metabolizmasının değiştiğini belirten Romans, üreme dönemlerinin yaza denk gelmesi ve yuvalarını koruma içgüdüleri nedeniyle çotiranın daha da agresifleşebileceğini kaydetti.

Romans, "Kaçın, yoksa size yapışır bırakmaz" diyerek uyarıda bulundu.

Dikenli, sert pullarının yanı sıra üstte 14, altta 8 dişi bulunan çotiranın bu açıdan tehlikeli olmasına rağmen eti çok lezzetli ve çokça tüketiliyor.

Fransa'da Gironde yangınında dakikada 10 futbol sahasından büyük alan yanıyor
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Fransa'da Gironde yangınında dakikada 10 futbol sahasından büyük alan yanıyor
Fransa'da temmuz ayında ülke tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesindeki Landiras'ta, dün öğleden sonra başlayan yangının her dakika 10 futbol sahası büyüklüğünde alana yayıldığı belirtildi. TF1 İnfo'nun haberine göre, Landiras'ta temmuz ayında ilerlemesi durdurulan ancak tam olarak söndürülemeyen yangının kıvılcımlarından çıktığı tahmin edilen yangında şu ana kadar 6 bin hektardan fazla alan kül oldu. Hostens kasabası civarındaki çam ormanında çıkan yangın nedeniyle en az 6 bin kişi tahliye edilirken, yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 500 kadar itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor. Sivil güvenlik sözcüsü Alexandre Jouassard, alevlerin hızla ilerlediğini, her geçen dakika 10 futbol sahasından büyük alanın alevlere teslim olduğunu, yangın söndürme ekiplerinin karadan ve havadan alevlere müdahale ettiğini ifade etti.

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