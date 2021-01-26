Dünya Fransada kuş gribi alarmı 2 milyon ördek itlaf edildi
AVRUPA

Fransa'da kuş gribi alarmı: 2 milyon ördek itlaf edildi

Koronavirüs salgınında ikinci dalgadan en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa, bir yandan da kuş gribiyle mücadele ediyor. 8 bölgede kuş gribi vakaları görülürken, ülke genelinde yaklaşık 2 milyon ördek kuş gribi nedeniyle itlaf edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Gıda ve Tarım Bakanı Julien Denormandie, Fransa’nın güneybatısındaki 8 bölgede kuş gribi vakalarının görüldüğünü açıkladı. “390’a yakın çiftlikte kuş gribi vakaları tespit edildi. Buna karşı tek bir çözüm var, önleyici itlafa gitmek, yani virüsün yayılmasını önlemek. Bu nedenle yaklaşık 2 milyon ördeği itlaf ettik.” diyen Denormandie, virüsün ördekten ördeğe bulaştığını söyledi.

  • Denormandie, insana bulaşma riski bulunmaması nedeniyle yumurta, tavuk ve ördek tüketiminde bir sakınca bulunmadığının altını çizdi.

45 bölgedeki kümes hayvanları karantinaya alınmıştı

Ülkede kasım başında da göçmen kuşların rotaları üzerindeki yerlere kuş gribi taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmıştı. Pazarlarda ise canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması yasaklanmıştı.

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İhracat gelirlerinde milyonlarca dolar zarara yol açmıştı

Fransa'nın güneybatısındaki bölgelerde, 2015-2016 ve 2016-2017 kış mevsimlerinde görülen iki kuş gribi salgınında milyonlarca hayvan itlaf edilmişti. Salgınlar, Fransa’nın ihracat gelirlerinde milyonlarca dolar zarara yol açmıştı.

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