Fransa'da 'kuş gribi' paniği: 45 bölgede kümes hayvanları için karantina ilan edildi

Ekonomi

Aila Desing'ın 3 kıtaya satışı başladı

Dağıstanlı Kuyumculuğun 40 yıllık geçmişini, 2. Kuşaklar, lüks gümüş takılar ile 3 kıtada müşterileri ile buluşturuyor. Türkiye’de % 96 müşteri memnuniyeti sağlayan Aila Design’ın kurucularından Suzan Dağıstan Sarı, her geçen gün lüks gümüş takıya olan ilginin arttığını ve son aylarda ise Asya, Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden taleplerin çok yoğun bir şekilde geldiğini belirtti.

