Fransa'da 'laiklik için' başörtüsünü üniversitelerde yasaklama çağrısı

Fransa'da İslamofobik söylemler ve Müslüman karşıtlığını tırmandıracak bir hamle de eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den geldi. Sarkozy'nin kurduğu merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Laikliği savunmak için, bir laiklik kanunun taslağını hazırlayacak "yeni bir Stasi komisyonu" görevlendirmek istiyoruz: Okulda refakatçiler için başörtüsü yasağı, üniversitede başörtüsü yasağı, komüniteryanizmi savunan seçim listelerin yasaklanması..." ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA Fransa'nın İslam'la savaşı göründüğünden çok daha derin

Üniversitede başörtüsü yasağı, Fransa'da sık sık gündeme geliyor

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, ilkokul, ortaokul ve liselerde başörtüsü yasağını getirmeden önce 2003'te Bernard Stasi'nin başkalığını yürüttüğü Stasi Komisyonu'nu kurmuştu. 90 sayfalık bir rapor hazırlayan komisyon, okullarda görünür bütün dini sembollerin yasaklanması önerisinde bulunmuştu. Komisyon o dönemde, üniversitelerde ise konuyla ilgili kararı, üniversite yönetimlerine bırakmıştı.

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DÜNYA Müslümanları hedef gösteriyor

1905 laiklik yasasına göre, üniversiteler öğrenciler reşit oldukları için, inanç özgürlüğü kapsamında istedikleri dini sembolleri taşıyabilir.

DÜNYA Macron hezimetinin yaralarını İslamofobiyle sarmaya çalışıyor