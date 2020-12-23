Dünya Fransada laiklik için başörtüsünü üniversitelerde yasaklama çağrısı
AVRUPA

Fransa'da 'laiklik için' başörtüsünü üniversitelerde yasaklama çağrısı

Fransa'da Müslümanlara karşı düşmanlık hız kesmeden devam ediyor. Son olarak eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin kurduğu merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler (LR), laiklik ilkesinin "korunması" için üniversitelerde başörtüsü yasağının getirilmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa'da İslamofobik söylemler ve Müslüman karşıtlığını tırmandıracak bir hamle de eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den geldi. Sarkozy'nin kurduğu merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Laikliği savunmak için, bir laiklik kanunun taslağını hazırlayacak "yeni bir Stasi komisyonu" görevlendirmek istiyoruz: Okulda refakatçiler için başörtüsü yasağı, üniversitede başörtüsü yasağı, komüniteryanizmi savunan seçim listelerin yasaklanması..." ifadeleri kullanıldı.

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Üniversitede başörtüsü yasağı, Fransa'da sık sık gündeme geliyor

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, ilkokul, ortaokul ve liselerde başörtüsü yasağını getirmeden önce 2003'te Bernard Stasi'nin başkalığını yürüttüğü Stasi Komisyonu'nu kurmuştu. 90 sayfalık bir rapor hazırlayan komisyon, okullarda görünür bütün dini sembollerin yasaklanması önerisinde bulunmuştu. Komisyon o dönemde, üniversitelerde ise konuyla ilgili kararı, üniversite yönetimlerine bırakmıştı.

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  • 1905 laiklik yasasına göre, üniversiteler öğrenciler reşit oldukları için, inanç özgürlüğü kapsamında istedikleri dini sembolleri taşıyabilir.

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