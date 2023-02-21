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Dünya

Fransa'da milyonlar protesto etti: Macron emeklilik reformunu savundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasını öngören ve kitleler halinde protestolara yol açan tartışmalı emeklilik reformunu savundu. Ortalama çalışma süresinin biraz daha uzun olması gerektiğini savunan Macron, emeklilik sisteminin işlevselliği için reformun gerekliliğine vurgu yaptı.

16:11 . 21/02/2023 Salı
AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron halde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron halde

Macron, Val-de-Marne bölgesinde yer alan Rungis kentinde, dünyanın en büyük ikinci toptan gıda halini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Ülkede herkesin ortalama çalışma süresinin biraz daha uzun olması konusunda ortak kanaate sahip olduğunu ileri süren Macron, emeklilik sisteminin işlevselliği için bunun gerekli olduğu yorumunu yaptı.

Macron, sendikaların 7 Mart'ta emeklilik reformunu protesto etmek için kitlesel grev ve gösteri çağrısına ilişkin ise sağduyu ve sakinlik çağrısı yaptı.

Emeklilik yaşını 62'den kademeli olarak 64'e çıkarmayı öngören reformu savunan Macron, reformun eğitim ve sağlık finansmanı dahil ülke için daha fazla refah sağlayacağını savundu.

Yüksek tepkiler üzerine Ulusal Mecliste onaylanmayan reform taslağının, 28 Şubat'ta Senatoya gönderilmesi bekleniyor.

Öte yandan sosyal medyada, eski cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande'ın emeklilik yaşına ilişkin Macron ile benzer argümanları ortaya koyduğu bir video yayımlanması dikkati çekti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dün bir televizyon programında, emeklilik reformunu, Macron'un seleflerine fark atmasını sağlayan çalışma olarak nitelemişti.


Tartışmalı emeklilik reformu


Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana milyonlarca kişi birçok kez grev ve protestolar düzenledi.


#Fransa
#emeklilik reformu
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#Macron
#savunma
1 saat önce
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Fransa'da milyonlar protesto etti: Macron emeklilik reformunu savundu
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