Fransa'da Müslüman gencin camide namaz kılarken öldürülmesine tepkiler sürüyor

Fransa'nın güneyinde 25 Nisan'da bir camide bıçaklı saldırıda öldürülen 22 yaşındaki Malili Müslüman Cisse için dün Paris Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Farklı dinlerden temsilcilerin katıldığı törende, siyasilerin olmaması dikkati çekti.

Paris Ulu Cami Yöneticisi Hafız ve ırkçılıkla mücadele derneği SOS Racisme'nin Başkanı Dominique Sopo, AA muhabirine, ortak tepkilerini dile getirerek, yaşanan acı olayın ciddiyetine uygun bir siyasi yanıt çağrısında bulundu.





"Alçakça öldürülen bu genç adamın cenazesi başında dua ediyoruz"





Cenaze töreninin ardından konuşan Chems-Eddine Hafız, "Alçakça öldürülen bu genç adamın cenazesi başında dua ediyoruz." diye konuştu.

Cisse'nin öldürülmesinin ardından, desteğini ifade etmek için ailesiyle iletişime geçen Hafız, "Ailenin yardımımıza ihtiyacı vardı." dedi.

Hafız, ailesinin isteği üzerine, farklı dinlerden kişilere de açık bir şekilde Cisse'nin anısına bir tören düzenlediklerini anlatarak, "Farklı dinlerin temsilcilerinin hepsi birlik içinde buradaydı. Bu korkunç olay karşısında, bizlerle dayanışma içinde olduklarını vurguladılar." ifadelerini kullandı.

Cisse'nin ölümünden sonra sarf ettiği güçlü sözler ve "İslamofobi" kelimesini kullanmasından ötürü Fransa Başbakanı François Bayrou'ya teşekkür eden Hafız, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'nin, bu şekilde ölen bir kişi için mecliste bir dakikalık saygı duruşu yapılması konusunda tereddüt ettiğini ve Senato Başkanı Gerard Larcher'nin bunu Senato'da yapmayı "anormal" bulduğunu dile getirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun cenaze törenine katılmaması sorulan Hafız, bu konuda şaşkın olduğunu belirtti. Hafız, "(Cisse'nin ölümünden) Etkilenen herkesin gelmesi için basın açıklaması yaptım. Herkes geldi... Bazıları dışında." diye konuştu.





"Bunun sıradan bir olay olduğunu, bir terör eylemi olamayacağını söylüyorlar"





Cisse'nin nasıl öldürüldüğünü anlatan Hafız, bu eylemin siyasi ve dini boyutunun tanınmamasına tepki gösterdi.

Hafız, "Bunun sıradan bir olay olduğunu, bir terör eylemi olamayacağını söylüyorlar" diyerek, zanlının camiye Cisse'yle birlikte girdiğini, kendisine namazla ilgili soru sorduğunu, abdest aldığını ve ardından genci 50'den fazla kez bıçakladığını belirtti.

Zanlının, vahşi şekilde hareket ettiğini ve yaptıklarını kayda aldığını ifade eden Hafız, zanlının ayrıca Allah'a hakaret ettiğini söyledi.

Hafız, yargı makamlarının bu olayı önemsizleştirdiğini ve Fransa'da Müslümanlara yönelik damgalanmanın sürdüğünü ifade ederek, "Entegre olmadığımızı göstermek adına bizleri (Müslümanları) sürekli parmakla gösteren siyasetçiler ve belli başlı medya kuruluşları var." dedi.

Cisse'nin ölümünden herkesin ders çıkarmasını ümit ettiğini söyleyen Hafız, İslam'a dair siyaset ve medya arenasındaki farklı polemikleri kastederek "(Müslüman olarak) Terk edilmiş hissediyoruz." ifadesini kullandı.





Hafız, ülkedeki Müslüman karşıtı vaka sayısının sürekli azmış gibi gösterilmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, resmi makamların açıkladığı sayının aksine, geçen yıl ülkede sadece 173 İslamofobik vaka yaşanmadığını vurguladı.

Bu konuyla ilgili bir platform oluşturmaya çalışan, Ayrımcılıklara ve Müslüman Karşıtı Eylemlere Karşı Savunma Derneği (ADDAM) hakkında Hafız, "Hiçbir imkanı olmayan bir dernek." dedi.

Öte yandan, Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğu (CCIE) verilerine göre, Avrupa'daki Müslüman karşıtı vakalarla ilgili CCIE'ye 2024'te 1037 başvuru yapılmıştı.





"Fransa'da Müslümanların yönelik nefret yok sayılıyor" değerlendirmesi





Sopo ise Cisse anısına düzenlenen cenaze töreninde insaniyetin sergilendiği kaydederek, "Uzun zamandır İslam dinine ya da kültürüne mensup kişiler hakkında her türlü çirkinliği söylemek adına 'laiklik' kelimesini söylemek yeterli oluyor. (Çirkinlik) Bu ifadeyi kullandığım için kusura bakmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da Müslümanlara yönelik nefretin yok sayıldığını vurgulayan Sopo, bu nefretin genellikle "cumhuriyet ilkeleri" kisvesi altında gizlendiğini savundu.

Sopo, yaşanan bu dramatik olayın bir dönüm noktası olmasını ümit ettiğini dile getirdi.





Olay





Saldırı, Gard vilayetindeki La Grand-Combe kasabasında bulunan Hatice Camisi'nde 25 Nisan'da yerel saatle 08.30 civarında düzenlenmişti.

Savcılık, saldırıda hayatını kaybeden kişinin, her hafta cuma namazı öncesi gönüllü olarak camiyi temizlemeye gelen Aboubakar Cisse olduğunu açıklamıştı.

Zanlı, camideki Müslüman gençten namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemiş, cemaatte örnek kişiliği ve özverisiyle tanınan Cisse bu teklifi kabul etmişti.

Şüpheli, Müslüman genci secdeye gittiği anda 40-50 kez bıçaklamış ve bu anları kayda alarak sosyal paylaşım sitesinde yayımlamıştı.







