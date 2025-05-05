Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, gündemle ilgili soruları cevapladığı bir programda başörtüsünün üniversitelerde yasaklanması ile ilgili soruya başörtüsünün islamla bağdaşmadığını ve siyasal islam olduğunu öne sürerek başörtüsünün yasaklanmasını istediğini söyledi.
Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Les Grandes Gueules isimli televizyon programında gündemle ilgili soruları cevapladı.
Fransa'da başörtüsü yasağı
Fransa'da kamu çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağı, 2004'ten itibaren ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de uygulanmaya başlandı.
Peçe, kamusal alanda 2010'da tamamen yasaklanırken, bunu uygulamayanlara 1500 avro para cezası getirildi. Ayrıca, ülkede okul gezilerine katılan annelere de başörtüsü yasağının uygulanması gündemde.
Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Nicolas Sarkozy'nin son görev yılında okul gezilerine refakat eden annelere de başörtüsü yasağı getiren genelge yürürlüğe girdi. Tartışılan genelge, Aralık 2013'te Danıştayın başörtülü anneler lehine karar vermesiyle yürürlükten kaldırıldı.
Son olarak Parlamentonun üst kanadı Senato, 18 Şubat'ta spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa tasarısını kabul etti.
Tasarının yürürlüğe girebilmesi için önce Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te kabul edilmesi gerekiyor.