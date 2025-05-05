"Ben İçişleri Bakanı olarak bunu görüyorum. Çünkü bunu söylediğim zaman Müslüman vatandaşlarımız kendilerini hedef aldığımızı düşünmesinler. Ben bunun tam tersini düşünüyorum. Bunu pedagojik bir şekilde anlatmamız lazım. Siyasal İslam inanç sahiplerinin inancını bozuyor. Bunu ayırt etmemiz faydamıza olur."