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Fransız Bakan Bruno Retailleau﻿﻿ üniversitelerde başörtüsünün yasaklanmasını istedi

Fransız Bakan Bruno Retailleau﻿﻿ üniversitelerde başörtüsünün yasaklanmasını istedi

22:435/05/2025, Pazartesi
AA
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Fransız Bakan başörtüsünün İslam inancıyla bağdaşmadığını ifade etti.
Fransız Bakan başörtüsünün İslam inancıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, gündemle ilgili soruları cevapladığı bir programda başörtüsünün üniversitelerde yasaklanması ile ilgili soruya başörtüsünün islamla bağdaşmadığını ve siyasal islam olduğunu öne sürerek başörtüsünün yasaklanmasını istediğini söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Les Grandes Gueules isimli televizyon programında gündemle ilgili soruları cevapladı.

Bakan Retailleau, sunucunun, "Başörtünün üniversitede yasaklanması istiyor musunuz?" sorusuna,
"Evet bunu istiyorum. Çünkü görüyorum ki klasik İslam'a uymayan bir İslamcılık anlayışı var. Kendi tarzını ve değerlerini dayatmaya çalışan bir İslamcılık var. Bence bu değerlerler erkeğin karşısında kadının statüsünü aşağılıyor."
yanıtını verdi.

Bu anlayışa karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Retailleau şunları söyledi:
"Ben İçişleri Bakanı olarak bunu görüyorum. Çünkü bunu söylediğim zaman Müslüman vatandaşlarımız kendilerini hedef aldığımızı düşünmesinler. Ben bunun tam tersini düşünüyorum. Bunu pedagojik bir şekilde anlatmamız lazım. Siyasal İslam inanç sahiplerinin inancını bozuyor. Bunu ayırt etmemiz faydamıza olur."
Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau

Fransa'da başörtüsü yasağı

Fransa'da kamu çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağı, 2004'ten itibaren ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de uygulanmaya başlandı.

Peçe, kamusal alanda 2010'da tamamen yasaklanırken, bunu uygulamayanlara 1500 avro para cezası getirildi. Ayrıca, ülkede okul gezilerine katılan annelere de başörtüsü yasağının uygulanması gündemde.

Fransa'da kamusal alanda peçe takmanın cezası 1500 avro.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Nicolas Sarkozy'nin son görev yılında okul gezilerine refakat eden annelere de başörtüsü yasağı getiren genelge yürürlüğe girdi. Tartışılan genelge, Aralık 2013'te Danıştayın başörtülü anneler lehine karar vermesiyle yürürlükten kaldırıldı.

Son olarak Parlamentonun üst kanadı Senato, 18 Şubat'ta spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Tasarının yürürlüğe girebilmesi için önce Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te kabul edilmesi gerekiyor.



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