Dünya Fransada okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı Macronun istifası isteniyor
AVRUPA

Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı: Macron'un istifası isteniyor

Fransa'nın önde gelen eğitim kurumlarında öğrencilerin cinsel tacize uğradığını açıklamasının ardından Paris başta olmak üzere birçok kentte sokak eylemleri düzenlendi. Ülkeyi karıştıran iddia sonrası göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Fransa’da Toulouse kentinde bulunan ve ülkenin önemli eğitim kurumlarından biri olan Sciences Po öğrencilerinden Juliette, 2. sınıftayken cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Juliette’nin ardından benzer cinsel saldırı iddialarının art arda ortaya çıkmasıyla patlak veren skandallar ülkeyi karıştırdı.

Binlerce kişi sokağa döküldü

Öğrenciler başta başkent Paris olmak üzere birkaç farklı kentte sokaklara dökülerek skandallara sessiz kaldığı gerekçesiyle hükümeti ve okul yönetimini protesto etti.

Feminist muhalif Anna Toumazou tarafından sosyal medyada başlatılan kampanyaya çok sayıda öğrenci destek vermişti.

Macron ve Darmian'ın istifası istendi

Öğrencilerin yaşadıkları cinsel taciz olaylarını kamuoyu ile paylaşması üzerine Paris, Strasbourg, Toulouse, Lyon, Tours ve Bordeaux kentlerindeki okullara yönelik soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Okulların yönetim kurulları ve İçişleri Bakanlığı’nın işi ağırdan aldığını iddia eden öğrenciler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in istifasını istedi.

Macron'un danışmanı istifa etmişti

Macron’un gayri resmi danışmanlarından Alain Duhamel, ikiz çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine bütün görevlerinden istifa etmişti.

Duhamel hakkında soruşturma devam ederken, 2013 yılından bu yana Sciences-Po’nun direktörü olarak görev yapan Frederic Mion, Duhamel hakkında hiçbir işlem yapmayıp iddiaları örtbas ettiği gerekçesi ile yapılan baskılar sonucu istifa etti.

Fransa'da Müslümanları hedef alan tasarı Ulusal Meclisteki özel komisyondan geçti
DÜNYA
Fransa'da Müslümanları hedef alan tasarı Ulusal Meclisteki özel komisyondan geçti

Fransa'da nefret salgını: Müslümanlara saldırı yüzde 53 arttı
DÜNYA
Fransa'da nefret salgını: Müslümanlara saldırı yüzde 53 arttı

Fransa’da bir imam “Erdoğan Kovid-19 krizini Macron’dan iyi yönetiyor” dediği için yargılanacak
DÜNYA
Fransa’da bir imam “Erdoğan Kovid-19 krizini Macron’dan iyi yönetiyor” dediği için yargılanacak

Abone Ol Google News
Allahına gurban Erdoğan

"Allah'ına gurban Erdoğan"

​ABD'deki çirkin reklama Malatya'dan cevap.
Bu mesaja kanmayın

Bu mesaja kanmayın

​Whatsapp'ta '8 Mart hediyesi' yalanı...
Eski eşi tarafından acımasızca darp edilen kadın: Hep tutuklu kalsın istiyorum

​Eski eşini öldüresiye dövdü: Kendini böyle savundu
Birleşik Avrupa hayalinin sonu

Birleşik Avrupa hayalinin sonu

​İngilizlerden sonra İtalyanlar da birlikten çekiliyor.

​Kırk iki yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.