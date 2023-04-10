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Dünya

Fransa'da patlamanın etkisiyle bina çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın Marsilya kentindeki Tivoli semtinde 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama olmuştu. Patlamanın etkisiyle çöken binada yangın çıkmış, alevler komşu binalara da sıçramış, ciddi hasara yol açmıştı. Çöken binanın enkazından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

11:38 . 10/04/2023 Pazartesi
AA
Fransa/Marsilya

Fransa/Marsilya

Fransa'nın Marsilya kentinde dün meydana gelen patlamanın ardından çöken binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


Le Figaro'nun haberine göre, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü alanda enkaz altında olduğu düşünülen 8 kişiye henüz ulaşılamadı.


Çevre binalardan da 200 kadar kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.


Yetkililer patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.


Olay

Fransa'nın Marsilya kentindeki Tivoli semtinde 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama olmuştu.


Patlamanın etkisiyle çöken binada yangın çıkmış, alevler komşu binalara da sıçramış, ciddi hasara yol açmıştı.


Olayda ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralanmıştı.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.



#Marsilya
#Fransa
#Patlama
23 dakika önce
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