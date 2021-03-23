Fransa'da PKK'ya operasyon: Örgüt bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın

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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti: Dünyanın en yürekli anneleriyle beraberim

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve HDP binası önünde 568 gündür evlat nöbeti tutan 218 aileyi ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, dünyanın en cesur ve yürekli anneleriyle beraber olduklarını belirtti. Muhterem İnce, "Aileler diyor ki, 'HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te 2 gün kaldı ortalığı ayağı kaldırdılar. Biz 568 gündür buradayız, bizi neden duymuyorlar.' Bu haklı serzeniş karşısında diyecek bir kelime bulamıyorum" dedi.