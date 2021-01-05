Fransa'da polise fişleme izni: Vatandaşların siyasi ve dini görüşleri listelenecek

Fransa'da Danıştay, polis ve jandarmanın "devletin güvenliği adına" insanların siyasi ve dini görüşleri ile sağlık bilgilerini listelemesine izin veren 3 kararnameyi kabul etti.

Danıştay, onayladığı bu kararnamelerin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü orantısız şekilde ihlal etmediğini belirtti.

BAHANE DEVLET GÜVENLİĞİ!

4 Aralık'ta hükümetin kararıyla yayımlanan kararnameler, polisin ve jandarmanın "devletin güvenliği adına" insanların siyasi ve dini görüşleri ile sağlık bilgilerini listelemesine izin veriyor.

DÜNYA Bollywood gibi yavaş: Fransa'nın koronavirüs aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu

DÜNYA Fransa'da 'laiklik için' başörtüsünü üniversitelerde yasaklama çağrısı

HER ŞEY KAYIT ALTINA ALINABİLECEK

Kararnamelere göre sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, yorumlar ve terör eylemlerinde bulunmakla şüphelenilen veya Fransa'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden kişiler listelenebilecek. Kararnamelerdeki düzenlemeler, ülkedeki dernekleri de kapsıyor.

REKLAM

Ülkede bu kararnameler yayımlanmadan önce polis ve jandarmanın insanların sadece eylemlerin listelenmesine izin veriliyordu.

DÜNYA Fransa’da artık polisleri görüntülemek yasak: Medya ayağa kalktı

DÜNYA Son ‘kale’yi yıktılar: Fransa'da dini özgürlük bitiyor

DÜNYA Fransa'da halkın yüzde 60'ı Macron'dan memnun değil