Fransa'da sağlık sektöründeki kriz büyüyor: Çevre illerden uçakla doktor taşınacak

İlaç tedarik sıkıntısı ve eczacı eksikliği sebebiyle sağlık sektöründe zor günler yaşayan Fransa'da acile gelen hastaların 90 saat beklemek zorunda kaldığı öğrenildi.

ACİL SERVİSTE BEKLEME SÜRESİ ÜÇ GÜNÜ AŞIYOR

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Strasbourg'un en büyük hastanelerinde acil serviste bekleme süresi 3 günü aşıyor.

Acilde bekleme süresinin en az 12 saat olduğu ülkede son bir aydır hastaneler aylardır alarm veriyor. Hastalar tedavi öncesi sedye üzerinde aç bir şekilde oda bekliyor.

ÇEVRE İLLERDEN UÇAKLA SAĞLIK ÇALIŞANI GETİRİLECEK

Fransa'da acil servislerde yaşanan doktor eksikliği sebebiyle çevre şehirlerden uçakla doktor ve sağlık çalışanı getirileceği açıklandı.

DÜNYA Fransa'da ilaç krizi: Tedarik edilemeyen ilaçlar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden temin edilecek